Как выбрать цвет волос, который тебе подходит

У девушки-лета светлые голубые или серые глаза и прохладный тон кожи лица. От природы волосы светло-русые, русые, светло-каштановые без рыжины. К лицу женщине этого цветотипа холодные и перламутровые оттенки блонд, пепельные русые и каштановые. Цвета рыжей палитры подобрать под себя будет сложно и нежелательно — все они теплые и с красным пигментом, что вызовет диссонанс в образе.