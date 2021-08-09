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Posted 9 августа 2021, 09:46

Published 9 августа 2021, 09:46

Modified 1 декабря, 08:55

Updated 1 декабря, 08:55

Как выбрать цвет волос, который тебе подходит

9 августа 2021, 09:46
Перед тем как выбрать цвет волос, учти, какие оттенки сейчас в моде и обязательно определи свой цветотип внешности. С последним могут возникнуть некоторые трудности, потому подготовили шпаргалку по этой теме и другие советы колористов.

Как подобрать цвет волос по цветотипу внешности

Так называемая цветовая характеристика внешности определяется совокупностью трех факторов:

  • цвет глаз;
  • естественный тон волос;
  • оттенок кожи.

Известны всего 4 цветотипа. Они названы по сезонам: весна, осень, лето, зима. Первые два условно относятся к «теплым», вторые два — к «холодным».

Весна

Эта девушка светловолосая, русая или шатенка с теплым подтоном кожи и серыми или светло-зелеными глазами. Природный оттенок волос — светло-русый, русый, светло-каштановый. Покрасить пряди желательно в теплый цвет: естественный блонд, светлый бежевый, карамельный. Из более ярких подходящими будут русые и светло-коричневые тона с медными, золотистыми или янтарными бликами. Для «весны» темная гамма, начиная с темно-каштанового, — табу.

Лето

У девушки-лета светлые голубые или серые глаза и прохладный тон кожи лица. От природы волосы светло-русые, русые, светло-каштановые без рыжины. К лицу женщине этого цветотипа холодные и перламутровые оттенки блонд, пепельные русые и каштановые. Цвета рыжей палитры подобрать под себя будет сложно и нежелательно — все они теплые и с красным пигментом, что вызовет диссонанс в образе.

Осень

Еще один теплый цветотип. Перед тем как подобрать цвет волос, надо узнать его отличия от «весеннего». У девушки-осени зеленые, ореховые или светло-карие глаза, кожа средняя или светлая с веснушками, природный оттенок локонов — рыжий либо каштановый. Перекраситься можно в огненно-рыжий, медный, карамельный, золотистый каштан, шоколадный. Под запретом — холодные блонды, пепельные русые, оттенок «воронье крыло».

Зима

Представительницы этого «сезона» — темноволосые девушки с очень светлой, белоснежной или наоборот смуглой кожей, темно-карими, голубыми, зелеными глазами. Натуральный цвет волос — темно-каштановые с прохладным подтоном, черные. Удачные варианты для окрашивания — цвета темной палитры с фиолетовым пигментом. Категорически не подойдут теплые блонды, русый и медные тона. Исключение — платиновая гамма.

Как правильно подобрать цвет волос к лицу

Если в определении «сезона» внешности у тебя возникают сложности, то подобрать цвет краски для волос можно под оттенок кожи и ее подтон, как это делается при покупке тональной основы. Взгляни на вены на запястье руки:

  • зеленые – подтон теплый;
  • фиолетовые – холодный.

Примечание:

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«Теплая» кожа

Теплый подтон гармонирует с волосами светло-коричневого, медного, русого оттенков. Если твоя кожа желтоватая или красноватая, то выбирай в палитре красок золотистые, карамельные, рыжие, красные тона. На упаковке такие цвета, как правило, маркируются после точки цифрами 3, 4, 5.

«Холодная» кожа

Холодный — это оливковый, розоватый или голубоватый подтон. С ним гармонирует вся прохладная палитра. Смело экспериментируй с металликами, ультрахолодным блондом, платиной, разными оттенками с пепельными и фиолетовыми нюансами. В маркировке — это цифры 1, 2, 6 после точки.

Как выбрать цвет волос, который тебе идеально подходит под тип лица

С подтоном определились. А вот как подобрать цвет волос к лицу с учетом его формы? Ведь известно, что оттенок прядей может помочь скорректировать внешность и скрыть недостатки:

  • Круг – выбирай сложное окрашивание: темный цвет по всей длине уменьшит объем, а осветленная челка визуально удлинит лицо.
  • Квадрат – скрыть угловатость и массивный подбородок можно за счет светлых кончиков на прядях вдоль линии лица.
  • Треугольник – спрятать широкий лоб легко с помощью косой челки темного цвета.
  • Овал – идеальная форма лица, которой подойдут любые оттенки волос. Откажись от черного и ультрахолодного блонда, если на коже есть покраснения и следы пигментации.

Как определить идеальный оттенок для окрашивания по цвету глаз

Узнать, как выбрать цвет волос, который тебе подходит, можно еще по радужке глаз.

Карие

Самый универсальный цвет глаз, который имеет великолепное сочетание как с белокурыми, так и с черными локонами. Чтобы усилить глубину взгляда, выбирай пепельные блонды, светло-русые тона, мягкий оттенок ириски. Для жгучих образов подойдут шоколадные, темно-каштановые, кофейные цвета.

Голубые

Традиционное сочетание — голубые глаза и светлые локоны. Но не забывай о подтоне кожи. Серебро и платина не подойдут, если она желтоватая или красноватая. Голубая и синяя радужка смотрится достаточно интересно с рыжими, каштановыми, черными волосами — усиливает ее яркость.

Зеленые

Магический тандем — зеленые глаза и «пылающие» пряди, а также все остальные оттенки огненной и золотой гаммы. Блонд стоит выбирать с уклоном в пшеничный, медовый. А с черным и темно-коричневым надо быть осторожней, — могут «потушить» взгляд.

Серые

Яркость серых глаз подчеркнут натуральный и прохладный блонд, пепельные темные и светлые тона, а вот большинство рыжих и красных цветов — табу.

Какую краску выбрать для волос разного типа

Не стоит упускать из виду, что структура волос также влияет на выбор оттенка и красителя для окрашивания:

  • Натуральные – подойдут любые красящие и осветляющие составы, для окрашивания тон в тон выбирай щадящие безаммиачные средства.
  • Окрашенные – радикальное решение по смене оттенка может дать непредсказуемый результат, поэтому «выходить» на новый цвет нужно постепенно, чередуя процедуры окрашивания и ухода.
  • Тонкие – выбирай уплотняющие средства с полимерами в составе: эффект более густых волос продержится до 4-5 недель.
  • Пористые – вьющиеся от природы либо пересушенные в результате частых осветлений. Скрыть пористость помогут аммиачные краски, усиливающие блеск волос, например, с частицами перламутра.
  • Седые – покупай краску, способную перекрывать до 100% седины. На жесткие, плотные локоны краситель ложится хуже, поэтому колористы рекомендуют выбирать оттенок на 1-2 тона темнее желаемого.

Дополнительно: Более подробно о том, как выбрать цвет краски для волос, читайте в статье на официальном сайте Garnier.ru.

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