Как выбрать цвет волос, который тебе подходит

Posted 9 августа 2021, 09:46
Published 9 августа 2021, 09:46
Modified 1 декабря, 08:55
Updated 1 декабря, 08:55
Так называемая цветовая характеристика внешности определяется совокупностью трех факторов:
Известны всего 4 цветотипа. Они названы по сезонам: весна, осень, лето, зима. Первые два условно относятся к «теплым», вторые два — к «холодным».
Эта девушка светловолосая, русая или шатенка с теплым подтоном кожи и серыми или светло-зелеными глазами. Природный оттенок волос — светло-русый, русый, светло-каштановый. Покрасить пряди желательно в теплый цвет: естественный блонд, светлый бежевый, карамельный. Из более ярких подходящими будут русые и светло-коричневые тона с медными, золотистыми или янтарными бликами. Для «весны» темная гамма, начиная с темно-каштанового, — табу.
У девушки-лета светлые голубые или серые глаза и прохладный тон кожи лица. От природы волосы светло-русые, русые, светло-каштановые без рыжины. К лицу женщине этого цветотипа холодные и перламутровые оттенки блонд, пепельные русые и каштановые. Цвета рыжей палитры подобрать под себя будет сложно и нежелательно — все они теплые и с красным пигментом, что вызовет диссонанс в образе.
Еще один теплый цветотип. Перед тем как подобрать цвет волос, надо узнать его отличия от «весеннего». У девушки-осени зеленые, ореховые или светло-карие глаза, кожа средняя или светлая с веснушками, природный оттенок локонов — рыжий либо каштановый. Перекраситься можно в огненно-рыжий, медный, карамельный, золотистый каштан, шоколадный. Под запретом — холодные блонды, пепельные русые, оттенок «воронье крыло».
Представительницы этого «сезона» — темноволосые девушки с очень светлой, белоснежной или наоборот смуглой кожей, темно-карими, голубыми, зелеными глазами. Натуральный цвет волос — темно-каштановые с прохладным подтоном, черные. Удачные варианты для окрашивания — цвета темной палитры с фиолетовым пигментом. Категорически не подойдут теплые блонды, русый и медные тона. Исключение — платиновая гамма.
Если в определении «сезона» внешности у тебя возникают сложности, то подобрать цвет краски для волос можно под оттенок кожи и ее подтон, как это делается при покупке тональной основы. Взгляни на вены на запястье руки:
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Теплый подтон гармонирует с волосами светло-коричневого, медного, русого оттенков. Если твоя кожа желтоватая или красноватая, то выбирай в палитре красок золотистые, карамельные, рыжие, красные тона. На упаковке такие цвета, как правило, маркируются после точки цифрами 3, 4, 5.
Холодный — это оливковый, розоватый или голубоватый подтон. С ним гармонирует вся прохладная палитра. Смело экспериментируй с металликами, ультрахолодным блондом, платиной, разными оттенками с пепельными и фиолетовыми нюансами. В маркировке — это цифры 1, 2, 6 после точки.
С подтоном определились. А вот как подобрать цвет волос к лицу с учетом его формы? Ведь известно, что оттенок прядей может помочь скорректировать внешность и скрыть недостатки:
Узнать, как выбрать цвет волос, который тебе подходит, можно еще по радужке глаз.
Самый универсальный цвет глаз, который имеет великолепное сочетание как с белокурыми, так и с черными локонами. Чтобы усилить глубину взгляда, выбирай пепельные блонды, светло-русые тона, мягкий оттенок ириски. Для жгучих образов подойдут шоколадные, темно-каштановые, кофейные цвета.
Традиционное сочетание — голубые глаза и светлые локоны. Но не забывай о подтоне кожи. Серебро и платина не подойдут, если она желтоватая или красноватая. Голубая и синяя радужка смотрится достаточно интересно с рыжими, каштановыми, черными волосами — усиливает ее яркость.
Магический тандем — зеленые глаза и «пылающие» пряди, а также все остальные оттенки огненной и золотой гаммы. Блонд стоит выбирать с уклоном в пшеничный, медовый. А с черным и темно-коричневым надо быть осторожней, — могут «потушить» взгляд.
Яркость серых глаз подчеркнут натуральный и прохладный блонд, пепельные темные и светлые тона, а вот большинство рыжих и красных цветов — табу.
Не стоит упускать из виду, что структура волос также влияет на выбор оттенка и красителя для окрашивания:
Дополнительно: Более подробно о том, как выбрать цвет краски для волос, читайте в статье на официальном сайте Garnier.ru.
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