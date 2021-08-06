В аэропорту Белгорода оборудуют отдельный выход для пассажиров внутренних рейсов

Согласно документации госзакупки, организатор закупки — новосибирская компания «Аэрофинанс», которая действует от лица международного аэропорта в Белгороде. Заказчик намерен устроить отдельный выход из аэропорта для пассажиров, которые прибывают внутренними рейсами. На работы готовы потратить 8,1 млн рублей.