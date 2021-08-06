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В аэропорту Белгорода оборудуют отдельный выход для пассажиров внутренних рейсов

6 августа 2021, 04:30
Фото: Надежда Суржина/Бел.Ру
Международный аэропорт Белгорода ищет подрядчика, который устроит отдельный выход на привокзальную площадь для прибывающих пассажиров внутренних рейсов. Начальная цена контракта — 8,1 млн рублей. Итоги аукциона подведут 1 сентября.

Согласно документации госзакупки, организатор закупки — новосибирская компания «Аэрофинанс», которая действует от лица международного аэропорта в Белгороде. Заказчик намерен устроить отдельный выход из аэропорта для пассажиров, которые прибывают внутренними рейсами. На работы готовы потратить 8,1 млн рублей.

В планах — демонтировать существующее спайдерное остекление, стеклянные стойки, отопительные приборы и пандус. Затем подрядчик должен изготовить и смонтировать стеклянные стойки взамен демонтированных, установить металлический портал на месте демонтажа спайдерного остекления и смонтировать стеклопакеты на спайдерное остекление.

Появится в отдельном выходе тамбур, две автоматические раздвижные двери, защитный козырёк над выходом, электрическая тепловая завеса с автоматическим включением при открывании двери. Также подрядчик выполнит облицовку фасадных примыканий и настроит системы автоматического открывания дверей.

После работ исполнитель передаст заказчику документацию с изменёнными конструкциями.

Работы планируют завершить в течение 30 дней с момента подписания контракта. Итоги аукциона подведут 1 сентября.

Напомним, международный аэропорт Белгород в 2020 году продали компании «Новапорт Инвест» с головным офисом на Кипре. По итогам ушедшего года чистый убыток предприятия составил 62,8 млн рублей.

Генеральным директором белгородского международного аэропорта на текущий момент остаётся Елена Безбородова.

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