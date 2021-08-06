Староосколец сбил 15-летнего подростка на переходе и скрылся с места ДТП

В Старом Осколе около 21:40 сбили 15-летнего подростка. ДТП случилось на Молодёжном проспекте, юноша шёл по нерегулируемому пешеходному переходу. Неустановленный водитель наехал на пешехода, после чего скрылся с места происшествия. Позже сотрудникам Госавтоинспекции удалось выяснить, что в ДТП участвовал автомобиль ВАЗ-21150, но кто именно находился за рулём отечественного авто, пока неизвестно. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности водителя.
Ещё один водитель скрылся с места ДТП на участке между селом Щербаково и хутором Гезов в Алексеевском горокруге. По тротуару в сторону хутора шёл 25-летний пешеход. Его сбил водитель на неустановленном автомобиле, пострадавший получил травмы, ему потребовалась госпитализация. Инспекторы уже приступили к розыску машины и водителя, скрывшегося с места происшествия.
В Старом Осколе около 11 часов дня молодой водитель сбил 72-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Пешеход получил травмы.
В Белгороде столкнулись ВАЗ-21150 и Chevrolet Aveo. По предварительным данным, в ДТП виноват водитель отечественного авто, который не убедился в безопасности поворота налево с улицы Костюкова.
В Алексеевке на перекрёстке улиц Победы и Ремесленников 56-летний мужчина на КамАЗе сдавал назад и врезался в стоящий сзади легковой автомобиль, за рулём которого была 52-летняя женщина. Она получила телесные повреждения.
В Валуйском горокруге 46-летняя женщина не справилась с управлением своей машины. В результате авто сначала съехало в кювет, а потом врезалось в дерево. Водитель получила травмы.