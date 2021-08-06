Староосколец сбил 15-летнего подростка на переходе и скрылся с места ДТП

В Старом Осколе около 21:40 сбили 15-летнего подростка. ДТП случилось на Молодёжном проспекте, юноша шёл по нерегулируемому пешеходному переходу. Неустановленный водитель наехал на пешехода, после чего скрылся с места происшествия. Позже сотрудникам Госавтоинспекции удалось выяснить, что в ДТП участвовал автомобиль ВАЗ-21150, но кто именно находился за рулём отечественного авто, пока неизвестно. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности водителя.