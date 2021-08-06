Михаил Дегтярев добился уменьшения суммы госдолга Хабаровского края

Данные средства пойдут на реструктуризацию государственного долга.
Как сообщает transsibinfo.com, такие меры помогут уменьшить долю кредитов, которые краевое правительство ранее брало у частных банков, с текущих 35,6 млрд рублей до 19,4 млрд рублей.
Михаил Дегтярев говорит, что данные средства направлены в регион по предложенной к реализации главой государства программе формирования долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных бюджетов. Также он отмечает, что в федеральное правительство от властей региона неоднократно поступали просьбы предоставить Хабаровскому краю возможность рефинансировать затратные коммерческие кредиты. Дегтярев отмечает, что благодаря принятым мерам и помощи правительства в этом году на выплате процентов удастся сэкономить 369,4 млн рублей.
Врио губернатора подчеркнул, что все средства, которые получится сэкономить при погашении госдолга, будут направлены на усовершенствование социальной инфраструктуры, развитие медицины, плановый ремонт дорог, благоустройство городских и сельских территорий.
Государственный долг Хабаровского края неуклонно рос на протяжении последних лет, начиная с 2013 года. С того момента, как к управлению регионом пришел Дегтярев и его команда, долг перестал расти, а стал уменьшаться. Помимо этого, власти приняли меры по замене затратных коммерческих кредитов на более оптимальные по стоимости бюджетные заимствования.
Год назад, летом 2020 года, когда Михаил Дегтярев только приступил к своим обязанностям на посту главы Хабаровского края, размер госдолга региона равнялся 59,426 млрд рублей. Из них 40,365 млрд представляли собой дорогие коммерческие кредиты. По состоянию на июнь 2021 года размер задолженности Хабаровского края перед государством сократился до 55,111 млрд рублей, а сумма коммерческих кредитов упала до 35,565 млрд рублей. Благодаря бюджетному кредиту, который был предоставлен региону, доля коммерческих кредитов, которая числится за Хабаровским краем, и вовсе упадет почти вдвое – с 35,6 млрд рублей до 19,4 млрд рублей.