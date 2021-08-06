Михаил Дегтярев добился уменьшения суммы госдолга Хабаровского края

Год назад, летом 2020 года, когда Михаил Дегтярев только приступил к своим обязанностям на посту главы Хабаровского края, размер госдолга региона равнялся 59,426 млрд рублей. Из них 40,365 млрд представляли собой дорогие коммерческие кредиты. По состоянию на июнь 2021 года размер задолженности Хабаровского края перед государством сократился до 55,111 млрд рублей, а сумма коммерческих кредитов упала до 35,565 млрд рублей. Благодаря бюджетному кредиту, который был предоставлен региону, доля коммерческих кредитов, которая числится за Хабаровским краем, и вовсе упадет почти вдвое – с 35,6 млрд рублей до 19,4 млрд рублей.