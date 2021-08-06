Как получить медотвод от вакцинации ребенку

Posted 6 августа 2021, 09:57
Published 6 августа 2021, 09:57
Modified 18 сентября 2022, 12:07
Updated 18 сентября 2022, 12:07
В России с 5 июля стартовали клинические испытания на подростках 12-17 лет. При условии их успешного прохождения школьников тоже официально разрешат прививать вакциной «Спутник V». Но многие родители уже встревожены этим и хотят взять медотвод от вакцинации. Впрочем, медотвод в последнее время стал актуальной темой – и дело не только в коронавирусе. Очень многие родители не хотят делать своим детям прививки из Национального календаря иммунизации.
Прививки от кори, краснухи, столбняка… Когда учились мы, поколение 70-80-х и даже 90-х, то даже не задумывались о том, что прививки могут принести нам вред – многие из них делали прямо в школе без какой-либо предварительной подготовки. Да и родители были спокойны и сами тщательно следили за тем, чтобы дети прошли необходимую вакцинацию.
Но сегодня, в век информационного бума, плохой экологии, роста редких заболеваний и прочего, ситуация обстоит совсем иначе – многие родители просто рьяно выступают против той или иной прививочной кампании. Все чаще на форумах молодых мам можно наблюдать споры не о пользе определенной прививки, а о ее вредоносном эффекте. Родители приводят примеры страшных побочек, вплоть до отека Квинке, спрашивают, куда обратиться за медотводом. Подобное противостояние, к примеру, привело к тому, что на Украине в 2019 году произошла небывалая вспышка кори.
Конечно же, медики встревожены подобной тенденцией. Все мероприятия, которые внесены в Национальный календарь прививок и предназначены для малышей практически от рождения, одобрены международными организациями ВОЗ и ЮНИСЕФ, а также местным Минздравом. Поэтому часто врачи просто не внимают просьбам родителей об отказе от прививки, мотивирующих это тем, что у детей в наличии ряд опасных заболеваний: гепатит, бронхиальная астма, аллергия и многие другие.
К тому же отказ от вакцинации подразумевает собой определенную ответственность. Не уголовную, конечно, но, к примеру, многих родителей с детьми могут не пустить в то или иное государство без справки о сделанной прививке.
А в последнее время преградой к путешествиям стал штамп вакцинации от ковида. Многие родители наотрез отказываются делать детям данную прививку и стремятся всеми способами получить медотвод от вакцинации против коронавируса, пытаются даже купить соответствующую справку.
К этой группе относится более 200 заболеваний суставов, соединительной ткани, костно-мышечной системы. Конечно, все они не являются противопоказанием для вакцинации, в том числе от коронавируса.
Но многие считают, что такие аутоиммунные болезни, как, например, болезнь Бехтерева и системная красная волчанка, являются основанием для медотвода. Врачи отрицают эти домыслы, но рекомендуют советоваться непосредственно с лечащим врачом, который примет решение, исходя из степени заболевания и текущего самочувствия больного.
По сути, медики не видят противопоказания ни в одном хроническом заболевании, кроме тех, что могут вызвать тяжелую аллергическую реакцию. При этом разрешена вакцинация детей с таким недугом, как атопический дерматит.
Надо отметить, что вакцинация – это стимулирование иммунной системы на выработку антител. В этой связи многие попросту стали считать, что аутоиммунные заболевания, то есть болезни, которые связаны с нарушением работы иммунной системы человека, являются противопоказанием для вакцинации.
И в этой связи стали распространяться слухи о том, что дети с подобной хроникой, подтвердившие диагноз, могут претендовать на медотвод. Врачи в корне не согласны с этим утверждением и признают серьезность ситуации только тогда, когда ранее у пациента уже возникали сильные реакции на введенные вакцинные препараты, а также если пациент уверен в том, что у него произойдет тяжелая аллергическая реакция.
Поэтому в отношении вакцинации детей с аллергическими заболеваниями нужно быть предельно осторожными. И в случае, если на введение первого компонента вакцины отмечалась серьезная аллергическая реакция, врач обязан написать медотвод – документ, подтверждающий противопоказание к вакцинации.
Что касается болезни Крона и других заболеваний желудочно-кишечного тракта, то тут беспокоиться не стоит, при вакцинации от ковида нет никакого риска. Об этом недавно заявил главный гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин. Исключением могут стать пациенты, получающие иммуносупрессивную терапию, - им нужно избегать живых ослабленных вакцин, заявил специалист.
Кстати, подобной вакциной является именно препарат «КовиВак», который произведен российским Центром исследований и разработки иммунологических препаратов имени М. П. Чумакова и только относительно недавно выпущен на отечественный рынок. В целом же наличие проблем с ЖКТ не должно стать основанием для отказа от прививки.
По поводу аллергии мы уже говорили выше. Врачи рекомендуют с осторожностью относиться к вакцинации детей с этим типом заболевания. По поводу астматиков тоже ходит много противоречивых слухов. Одни говорят, что астма, как разновидность аллергии, тоже дает основания для осторожного применения или даже для медотвода. Но главный пульмонолог Минздрава заявил, что бронхиальная астма не отягощает течение коронавируса у заболевших людей. Также этот недуг не требует особых предостережений при вакцинации от ковида.
Еще одно серьезное заболевание, которое вызывает тревогу у вакцинируемых, - это сахарный диабет. Для диабетиков обязательная вакцинация стала настоящей проблемой. Пациенты с этой аутоиммунной болезнью опасаются реакции, которая может возникнуть после прививки, вплоть до комы. Особенно боятся за детей с диабетом родители, которые согласны даже купить медотвод, чтобы оградить подростков от пугающей вакцинации.
Но врачи призывают их отнестись к ситуации разумно. Дело в том, что такие пациенты попадают в особую группу риска при заболевании коронавирусной инфекцией, особенно если у них имеется куча сопутствующих заболеваний. Поэтому им обязательно требуется вакцинация. Взрослым и детям с сахарным диабетом 1 и 2 типа рекомендуется привиться, если нет строгих противопоказаний, говорят специалисты Минздрава.
Также в этом ряду стоит отметить детей с гепатитом. Поскольку у заболевания - гепатита С - тоже вирусная природа, то многие опасаются реакции, которая может возникнуть после введения чужеродной вирусной среды в организм (известно, что самая популярная вакцина в России «Спутник V» сделана на основе аденовируса).
Специалист НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в стадии клинической ремиссии такой пациент совершенно спокойно может получить вакцину от коронавируса. Но лечащему врачу нужно учитывать вирусную нагрузку и стадию болезни.
В целом, проанализировав все мнения специалистов медицины, можно уверенно заявить, что родителям не стоит избегать вакцинации детей, особенно если речь идет об обязательных прививках, включенных в Национальный календарь прививок. До года ребенок должен получить ряд важных прививок, в их числе АКДС, БЦЖ, против полиомиелита, вирусного гепатита, краснухи, паротита и многих других инфекционных заболеваний. При этом неважно, кормите ли вы ребенка грудью или же он находится на искусственном вскармливании (в последнее время участилось мнение среди молодых мам о том, что при кормлении грудным молоком у ребенка формируется естественный иммунитет, и никакие прививки ему не нужны).
Что касается вакцинации от коронавирусной инфекции, то серьезным основанием для медотвода, по мнению медиков, считаются только два повода – повышенная чувствительность к вакцинным препаратам (тут должен учитываться опыт вводимых ранее вакцин) и тяжелая аллергическая реакция (типа анафилактического шока или отека Квинке). Все остальные заболевания не имеют противопоказаний, напротив, страдающие ими пациенты должны обязательно вакцинироваться, чтобы оградить себя от тяжелого течения ковида.