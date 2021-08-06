Как получить медотвод от вакцинации ребенку

И в этой связи стали распространяться слухи о том, что дети с подобной хроникой, подтвердившие диагноз, могут претендовать на медотвод. Врачи в корне не согласны с этим утверждением и признают серьезность ситуации только тогда, когда ранее у пациента уже возникали сильные реакции на введенные вакцинные препараты, а также если пациент уверен в том, что у него произойдет тяжелая аллергическая реакция.