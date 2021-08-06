Администрация Белгорода закупает 26 остановочных павильонов

Приобрести остановочные павильоны городская администрация планирует за счёт субсидий из бюджета. Начальная цена контракта составляет 5,4 млн рублей. За эти средства намерены купить 26 остановочных комплексов.
Павильонов закупят трёх видов. Первого типа 13 штук стоимостью 223 200 рублей за каждый. Всего — 2,9 млн рублей. Ещё семь комплексов второго типа закупят за 1,4 млн рублей, а на шесть штук третьего типа потратят 1,1 млн рублей.
Поставщика определят 16 августа с помощью электронного аукциона.
Напомним, в Белгороде к запуску новой маршрутной сети могут оборудовать 50 новых остановок. Среди них — «Соборная площадь», «Театр кукол», «Детская больница», «Есенинский сквер», «Белэкспоцентр», «Филармония» и другие. Где построят остановки, можно посмотреть на сайте busmap31.ru.