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12-летнего белгородца наградили медалью за отвагу

6 августа 2021, 11:25
Фото: сайт Следственного комитета по Белгородской области
В марте 2020 года мальчик встал на защиту бабушки, которую на его глазах убивал отец. Ребёнок сам получил несколько ножевых ранений. Наградили юного героя в управлении следственного комитета РФ по Белгородской области.

В ночь на 24 марта 11-летний мальчик пытался защитить бабушку, которую убивал отец. Ребёнок хотел остановить отца, сам получил несколько ударов ножом.

Позже суд признал мужчину виновным в убийстве с особой жестокостью. А юного защитника приказом председателя следственного комитета Александра Бастрыкина за мужество и смелость в экстремальных условиях наградили медалью «Доблесть и отвага».

Вручили медаль в День города Белгорода — 5 августа. Фотографию ребёнка на сайте следственного комитета по Белгородской области опубликовали, но имя и фамилию, к сожалению, не указали.

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#Новости#Убийство#Мальчик#Медаль за отвагу#Общество
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