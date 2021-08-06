12-летнего белгородца наградили медалью за отвагу

В ночь на 24 марта 11-летний мальчик пытался защитить бабушку, которую убивал отец. Ребёнок хотел остановить отца, сам получил несколько ударов ножом.
Позже суд признал мужчину виновным в убийстве с особой жестокостью. А юного защитника приказом председателя следственного комитета Александра Бастрыкина за мужество и смелость в экстремальных условиях наградили медалью «Доблесть и отвага».
Вручили медаль в День города Белгорода — 5 августа. Фотографию ребёнка на сайте следственного комитета по Белгородской области опубликовали, но имя и фамилию, к сожалению, не указали.