12-летнего белгородца наградили медалью за отвагу

В марте 2020 года мальчик встал на защиту бабушки, которую на его глазах убивал отец. Ребёнок сам получил несколько ножевых ранений. Наградили юного героя в управлении следственного комитета РФ по Белгородской области.

В ночь на 24 марта 11-летний мальчик пытался защитить бабушку, которую убивал отец. Ребёнок хотел остановить отца, сам получил несколько ударов ножом. Позже суд признал мужчину виновным в убийстве с особой жестокостью. А юного защитника приказом председателя следственного комитета Александра Бастрыкина за мужество и смелость в экстремальных условиях наградили медалью «Доблесть и отвага». Вручили медаль в День города Белгорода — 5 августа. Фотографию ребёнка на сайте следственного комитета по Белгородской области опубликовали, но имя и фамилию, к сожалению, не указали. Материалы по теме Медаль «За отвагу на пожаре» вручили десятилетней Юлии Черновой Медаль «За отвагу» вор оценил в 100 рублей В Белгородской области впервые наградили медалью «За отвагу на пожаре» девочку 10 лет