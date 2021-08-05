Новый мировой рекорд: «Пятёрочка» организовала самую масштабную онлайн-тренировку

Posted 5 августа 2021, 17:25
Published 5 августа 2021, 17:25
Modified 18 сентября 2022, 12:07
Updated 18 сентября 2022, 12:07
Представители пресс-службы торговой сети отметили, что онлайн-тренировка, которая смогла стать мировым рекордом, проходила в последний день июля одновременно в 10 российских городах, сообщает eg.ru. Число участников онлайн-занятия превысило 600 человек — среди которых были сотрудники «Пятерочки» и просто активные граждане, которые придерживаются здорового образа жизни.
Для попадания в Книгу рекордов Гиннесса от организаторов онлайн-занятия требовалось набрать число участников не менее 500 человек, а продолжительность тренировки без каких-либо перерывов должна составлять не менее 30 минут и не более 4 часов. От участников тренировки требовалось прислать фотографию в спортивной форме, сделанную непосредственно в момент проведения занятия, и весь процесс мероприятия участники должны были проводить с включенной камерой.
Процессом онлайн-тренировки руководили: российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков и тренер с многолетним опытом, эксперт групповых занятий, телеведущий программ на центральных каналах Руслан Панов. Занятие проходило в течение 45 минут.
HRD торговой сети «Пятерочка» Лариса Бодягина подчеркивает, что для достижения рекорда было необходимо четко и слаженно выполнять все этапы тренировки. Она также отметила, что на онлайн-занятии сложилась достаточно позитивная атмосфера, которая в дальнейшем замотивирует еще больше граждан активно заниматься спортом и участвовать в групповых тренировках.
«Пятерочка» смогла стать первой компанией в мире, которая достигла такого спортивного рекорда. Но таких успехов удалось добиться не сразу — в течение семи лет компания организовывала для своих работников внутреннюю спартакиаду, стараясь приобщить каждого сотрудника к здоровому образу жизни.
Александр Легков отметил достижение компании, которая смогла внедрить и реализовать ЗОЖ-инициативы среди своих сотрудников. Он уверен, что для каждого сотрудника «Пятерочки» важно работать именно в социально ориентированной компании, которая поддерживает своих работников и внедряет новые, полезные для россиян проекты.