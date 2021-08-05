Новый мировой рекорд: «Пятёрочка» организовала самую масштабную онлайн-тренировку

Для попадания в Книгу рекордов Гиннесса от организаторов онлайн-занятия требовалось набрать число участников не менее 500 человек, а продолжительность тренировки без каких-либо перерывов должна составлять не менее 30 минут и не более 4 часов. От участников тренировки требовалось прислать фотографию в спортивной форме, сделанную непосредственно в момент проведения занятия, и весь процесс мероприятия участники должны были проводить с включенной камерой.