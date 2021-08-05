Не помогли, а вогнали в долги: белгородка не может добиться исполнения соцконтракта

У Людмилы с мужем трое детей. Старшая дочка учится в институте, а младшие дети дошкольного возраста. Узнав о том, что в Белгороде появилась возможность заключить социальный контракт, на семейном совете решили с помощью господдержки обзавестись своим транспортным средством.
Зачем работать на кого-то, если можно все деньги приносить в семью? Так в день доход составляет 1000 рублей, а при работе на себя — около 3500 рублей. 500 рублей откладываем на ремонт. Получается в три раза больше. Это, конечно, улучшило бы материальное положение семьи.Людмила
Разработав бизнес-план, семья обратилась в городское управление соцзащиты. Согласно документу, который есть в распоряжении редакции, 15 июня с Людмилой заключили социальный контракт и назначили помощь в размере 250 тысяч рублей. Также Центр соцвыплат Белгорода взял на себя обязательства оплатить Людмиле услуги по профессиональному образованию в размере не более 30 тысяч рублей и оказать единовременную адресную помощь на проезд в общественном транспорте в размере 2220 рублей.
Со своей стороны Людмила должна была до 26 июня получить свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Судя по документам, которые имеются в редакции, ИП белгородка открыла 24 июня, успев в срок. А вот городские власти свои обязанности не выполнили до сих пор, ссылаясь на то, что средства у Людмилы спишут судебные приставы. Но, согласно выписке по счёту, которая есть в редакции, он не арестован и туда поступают другие соцсредства.
Ссылаются на ФЗ № 229, что приставы наложат арест на сумму. Но с 1 июня вступили в силу поправки в федеральный закон № 12 «Об исполнительном производстве». Согласно им теперь денежные выплаты социального характера взыскать не могут. То есть это алименты, социальные выплаты и т. д. А социальный контракт и подразумевает под собой социальную выплату. Да, есть риск, что могут наложить арест на приобретённое транспортное средство, но, согласно закону, это будет единственный доход семьи и приставы не смогут изъять его.Людмила
Людмила добавила, что в настоящее время её семья терпит убытки, которые на сегодняшний день составляют около 50 тысяч рублей. Помимо оплаты госпошлины и залога за машину, необходимы деньги на отчёты в налоговую каждый квартал, а ещё каждый месяц платить по 2 тысячи рублей за существование ИП в Пенсионный фонд.
Согласно законодательству, они не имеют права задерживать социальную выплату. Мы понесли колоссальные убытки. А если до сентября мы не купим машину, нам выставят претензию за неисполнение договора на грузоперевозки, который мы уже заключили.Людмила
После заключения соцконтракта супруг Людмилы уволился с работы, чтобы заниматься бизнесом, а сама белгородка находится в декрете. За помощью в решении вопроса семья обращалась к мэру Белгорода Юрию Галдуну. Он взял вопрос в проработку.
Также Людмила написала письмо в аппарат президента РФ и побывала на личном приёме у начальника департамента социальной защиты населения и труда Белгородской области Елены Батановой. Лично с чиновницей поговорить не удалось, но её заместители пообещали направить вопрос на повторное рассмотрение.