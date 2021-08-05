Не помогли, а вогнали в долги: белгородка не может добиться исполнения соцконтракта

Со своей стороны Людмила должна была до 26 июня получить свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Судя по документам, которые имеются в редакции, ИП белгородка открыла 24 июня, успев в срок. А вот городские власти свои обязанности не выполнили до сих пор, ссылаясь на то, что средства у Людмилы спишут судебные приставы. Но, согласно выписке по счёту, которая есть в редакции, он не арестован и туда поступают другие соцсредства.