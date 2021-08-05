Четверых белгородцев и курянина осудили за вымогательство и покушение на убийство

За вымогательство 27-летний житель Старооскольского горокруга проведёт в тюрьме 1,5 года. За разбой, вымогательства и кражу 28-летнего оскольчанина приговорили к семи годам лишения свободы. За разбои и вымогательства двое их земляков получили восемь и шесть лет. Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима.