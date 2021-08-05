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Четверых белгородцев и курянина осудили за вымогательство и покушение на убийство

5 августа 2021, 06:46
Фото: ИА «Бел.Ру»
Помимо этого, мужчин признали виновными в разбое, краже, незаконном приобретении оружия, сообщили в пресс-службе регионального следкома. Один из виновных прямо на улице расстрелял машину, в которой находился человек. Потерпевшие долгое время боялись обратиться в полицию.

На скамье подсудимых оказались четверо молодых людей из Старого Оскола и 40-летний житель Курска. Установлено, что с 2014 по 2019 гг. они не раз вымогали деньги и занимались разбойными нападениями, в том числе с применением огнестрельного оружия и газового баллончика.

Мужчины запугивали своих жертв, угрожали им. В связи с этим потерпевшие боялись обратиться в полицию.

В 2019 году один из подсудимых прямо на улице расстрелял автомобиль, в котором находился человек. Потерпевший успел покинуть место происшествия.

За вымогательство 27-летний житель Старооскольского горокруга проведёт в тюрьме 1,5 года. За разбой, вымогательства и кражу 28-летнего оскольчанина приговорили к семи годам лишения свободы. За разбои и вымогательства двое их земляков получили восемь и шесть лет. Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Что касается 40-летнего жителя Курска, его приговорили к десяти годам лишения свободы за покушение на убийство, вымогательства, незаконный оборот оружия и уклонение от административного надзора. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

Напомним, что фигурантом уголовного дела по покушению на убийство с особой жестокостью стал 64-летний белгородец. Мужчина пытался задушить свою бывшую жену в машине на глазах у десятилетнего внука.

Ещё двоих мужчин из Белгородской области будут судить за похищение и убийство жителя Московского региона.

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