Виды и жанровые особенности аниме

Поскольку у аниме целая армия поклонников, то это позволяет рисовать мультфильмы для разных возрастных категорий. Как правило, отдельный фильм или сериал сосредотачивается на одной проблеме. Для детей создают свои аниме, в которых действующие лица — герои и злодеи, которые сражаются друг с другом. Такие, как «Шаман Кинг 2021». Также в них могут присутствовать фантастические существа. Для юношеского возраста актуальны истории о первой любви и дружбе. При этом отдельно создаются фильмы для мальчиков и для девочек. Взрослые любят истории философские, о смысле жизни. Здесь также сюжеты подразделяются на фильмы и сериалы для женщин и мужчин.