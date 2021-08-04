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Posted 4 августа 2021, 08:52

Published 4 августа 2021, 08:52

Modified 1 декабря, 08:53

Updated 1 декабря, 08:53

Виды и жанровые особенности аниме

4 августа 2021, 08:52
Во всём мире можно найти тысячи фанатов аниме. Если ранее это были мультфильмы исключительно для детей, то теперь и взрослые могут найти интересные сюжеты для себя.

О стабильно растущей популярности аниме говорит статистика — с каждым годом популярность этого жанра мультипликации растёт. Популярность японские мультфильмы завоевали по всему миру, образовалась целая аниме-культура. Поклонники этого жанра организуют клубы, в которых делятся впечатлениями о том или ином сериале, устраивают костюмированные вечеринки или фестивали или просто в жизни подражают любимым героям.

Особенности жанра аниме

Даже если телезритель ни разу не смотрел аниме, то взглянув на экран, он без труда поймёт, что перед ним именно оно. Всё дело в неповторимой анимации. Отличительной особенностью персонажей этих фильмов или сериалов являются большие глаза, длинные ноги, одежда героев в большинстве своём яркая, но бывают и исключения, например «Токийские мстители» — аниме, где одежда героев чёрная. Кроме того, у героев необычные причёски и неярко выраженная мимика, чтобы передать эмоции, мультипликаторы пользуются дополнительными схематичными элементами. Цветовые решения в причёсках часто характеризуют самого героя, то есть цвет волос может говорить о том, что герой вспыльчивый или жизнерадостный.

Особенности есть и в восприятии зрителем целостей картинки. Она меняется не плавно, а создаётся эффект перелистывания страниц, что схоже с комиксами.

Поскольку у аниме целая армия поклонников, то это позволяет рисовать мультфильмы для разных возрастных категорий. Как правило, отдельный фильм или сериал сосредотачивается на одной проблеме. Для детей создают свои аниме, в которых действующие лица — герои и злодеи, которые сражаются друг с другом. Такие, как «Шаман Кинг 2021». Также в них могут присутствовать фантастические существа. Для юношеского возраста актуальны истории о первой любви и дружбе. При этом отдельно создаются фильмы для мальчиков и для девочек. Взрослые любят истории философские, о смысле жизни. Здесь также сюжеты подразделяются на фильмы и сериалы для женщин и мужчин.

Причины популярности

Среди возможных причин популярности аниме можно назвать разнообразие жанров, о котором упоминалось ранее, а также широкий охват зрителей и разновозрастная аудитория этого жанра. Многим просто нравится анимация, отличающаяся от европейской.

#Новости#Общество#Аниме
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