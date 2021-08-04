В колледжах и техникумах Белгородской области появятся 32 мастерские

В восьми колледжах и техникумах региона создадут 32 мастерские. Они появятся в образовательных учреждениях Белгорода, Шебекинского и Яковлевского горокругов, а также в Ракитянском и Борисовском районах. Бюджет новых объектов составит около 400 млн рублей.