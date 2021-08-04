В колледжах и техникумах Белгородской области появятся 32 мастерские

Posted 4 августа 2021, 05:54
Published 4 августа 2021, 05:54
Modified 1 декабря, 08:25
Updated 1 декабря, 08:25
В восьми колледжах и техникумах региона создадут 32 мастерские. Они появятся в образовательных учреждениях Белгорода, Шебекинского и Яковлевского горокругов, а также в Ракитянском и Борисовском районах. Бюджет новых объектов составит около 400 млн рублей.
Очень важно, чтобы молодёжь, получая рабочую специальность, могла учиться на современном профессиональном оборудовании, чтобы быстро и успешно погружаться в трудовую деятельность, зарабатывать деньги, входя во взрослую жизнь. Вячеслав Гладков, руководитель Белгородской области
По словам главы региона, Минпросвещения РФ также приняло решение выделить Белгородской области деньги для создания ещё 42 мастерских в 2022–2024 годах.
Что касается школ, то власти намерены обустроить в общеобразовательных заведениях 31 медицинский класс. Как отметили в региональном правительстве, такое нововведение поможет вести более эффективную профориентационную работу.