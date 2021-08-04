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В Белгородской области продают четыре багги

4 августа 2021, 04:30
Фото: "Авито"
Стоимость транспортных средств варьируется от 15 тысяч рублей до 1,5 млн рублей. Объявления о продаже появились на «Авито». Приобрести багги можно в Белгороде, Ивнянском, Ракитянском и Волоконовском районах.

Багги — это небольшой лёгкий автомобиль высокой проходимости для езды по бездорожью. Самый дешёвый багги продают в Ивнянском районе. За своё транспортное средство продавец хочет 15 тысяч рублей. В объявлении сказано, что в комплектацию багги входят двигатель внутреннего сгорания и коробка передач с мотоцикла «Днепр», а мосты достались от «Жигулей». Чтобы доделать автотранспорт, требуется приложить усилия. Продавцу некогда, поэтому он его продаёт.

"Авито"

За 35 тысяч рублей купить багги можно в Волоконовке. Судя по фото, автотранспорт в хорошем состоянии. В описании указано, что забрать багги можно самостоятельно, доставка не предусмотрена.

"Авито"

На 10 тысяч рублей дороже реализуют каркас от багги в Белгороде. За своё имущество продавец хочет 45 тысяч рублей. В описании сказано, что у владельца нет времени доделывать авто, на все вопросы он ответит по телефону. Также возможен обмен с доплатой владельца на авто.

"Авито"

Самый дорогой багги продают в Ракитянском районе. Его цена составляет 1,5 млн рублей. Мощность двигателя — 300 л. с. Рулевое управление гидравлическое, автоматическая коробка передач, отключаемый полный привод, а обшивка состоит из алюминия и пластика. Такой багги на грунтовой дороге разгоняется меньше чем за четыре секунды.

"Авито"

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