В Белгородской области продают четыре багги

Багги — это небольшой лёгкий автомобиль высокой проходимости для езды по бездорожью. Самый дешёвый багги продают в Ивнянском районе. За своё транспортное средство продавец хочет 15 тысяч рублей. В объявлении сказано, что в комплектацию багги входят двигатель внутреннего сгорания и коробка передач с мотоцикла «Днепр», а мосты достались от «Жигулей». Чтобы доделать автотранспорт, требуется приложить усилия. Продавцу некогда, поэтому он его продаёт.
За 35 тысяч рублей купить багги можно в Волоконовке. Судя по фото, автотранспорт в хорошем состоянии. В описании указано, что забрать багги можно самостоятельно, доставка не предусмотрена.
На 10 тысяч рублей дороже реализуют каркас от багги в Белгороде. За своё имущество продавец хочет 45 тысяч рублей. В описании сказано, что у владельца нет времени доделывать авто, на все вопросы он ответит по телефону. Также возможен обмен с доплатой владельца на авто.
Самый дорогой багги продают в Ракитянском районе. Его цена составляет 1,5 млн рублей. Мощность двигателя — 300 л. с. Рулевое управление гидравлическое, автоматическая коробка передач, отключаемый полный привод, а обшивка состоит из алюминия и пластика. Такой багги на грунтовой дороге разгоняется меньше чем за четыре секунды.