В Белгородской области продают четыре багги

На 10 тысяч рублей дороже реализуют каркас от багги в Белгороде. За своё имущество продавец хочет 45 тысяч рублей. В описании сказано, что у владельца нет времени доделывать авто, на все вопросы он ответит по телефону. Также возможен обмен с доплатой владельца на авто.