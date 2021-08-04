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Posted 4 августа 2021, 07:09

Published 4 августа 2021, 07:09

Modified 1 декабря, 08:46

Updated 1 декабря, 08:46

Тело мужчины достали из реки Тихая Сосна в Белгородской области

4 августа 2021, 07:09
Сюжет
МЧС
3 августа на водоёме в Алексеевке произошла трагедия. Известно, что белгородца обнаружили в месте, не предназначенном для купания, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

На телефон Единой диспетчерской службы поступило сообщение о происшествии на водоёме по улице Кривошеина в Алексеевке. На правом берегу реки Тихая Сосна в месте, не оборудованном для купания, водолазы поисково-спасательной службы достали тело мужчины.

Как уточняют в пресс-службе МЧС по Белгородской области, причину смерти местного жителя ещё предстоит установить.

Днём ранее, 2 августа, в регионе произошло две трагедии на воде. Так, в хуторе Мазикино Корочанского района из воды вытащили тело мужчины 1977 года рождения, а из реки Нежеголь в Шебекино — белгородца 1972 года рождения. Оба плавали в местах, не предназначенных для купания.

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