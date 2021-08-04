Тело мужчины достали из реки Тихая Сосна в Белгородской области

Днём ранее, 2 августа, в регионе произошло две трагедии на воде. Так, в хуторе Мазикино Корочанского района из воды вытащили тело мужчины 1977 года рождения, а из реки Нежеголь в Шебекино — белгородца 1972 года рождения. Оба плавали в местах, не предназначенных для купания.