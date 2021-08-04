Приставы помогли белгородке взыскать компенсацию за трактор с бывшего мужа

Житель Губкинского горокруга должен был заплатить бывшей жене 100 тыс. рублей как компенсацию за трактор Т-25А. Погашать задолженность мужчина не спешил, в связи с чем к основной сумме добавился исполнительский сбор в 7%.
Судебные приставы обратили взыскание на расчётные счета, ограничили его в праве выезда за границу. Однако самой действенной мерой оказалось постановление об удержании задолженности с зарплаты, которое сотрудник УФССП направил по месту официального трудоустройства жителя региона.
В итоге мужчина заплатил всю сумму — и компенсацию, и исполнительский сбор.
Ранее другой житель Белгородской области погасил задолженность по аренде участка в 7,1 млн рублей и исполнительский сбор в 497 тыс. рублей, чтобы вернуть арестованный приставами полуприцеп цистерны.
Всего за шесть месяцев 2021 года сотрудники УФССП арестовали имущество должников на сумму более 657 млн рублей.