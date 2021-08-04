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Приставы помогли белгородке взыскать компенсацию за трактор с бывшего мужа

4 августа 2021, 10:58
Фото: ИА «Бел.Ру»
Мужчина должен был заплатить бывшей жене 100 тыс. рублей, однако делать этого он не хотел, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП. Наиболее действенной мерой оказалось постановление об удержании задолженности с его зарплаты.

Житель Губкинского горокруга должен был заплатить бывшей жене 100 тыс. рублей как компенсацию за трактор Т-25А. Погашать задолженность мужчина не спешил, в связи с чем к основной сумме добавился исполнительский сбор в 7%.

Судебные приставы обратили взыскание на расчётные счета, ограничили его в праве выезда за границу. Однако самой действенной мерой оказалось постановление об удержании задолженности с зарплаты, которое сотрудник УФССП направил по месту официального трудоустройства жителя региона.

В итоге мужчина заплатил всю сумму — и компенсацию, и исполнительский сбор.

Ранее другой житель Белгородской области погасил задолженность по аренде участка в 7,1 млн рублей и исполнительский сбор в 497 тыс. рублей, чтобы вернуть арестованный приставами полуприцеп цистерны.

Всего за шесть месяцев 2021 года сотрудники УФССП арестовали имущество должников на сумму более 657 млн рублей.

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#Новости#Судебные приставы#Компенсация#Губкинский горокруг#Трактор#Общество
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