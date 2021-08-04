Причиной гибели рыбы в белгородском водоёме могло стать использование электроудочек

Мор рыбы в белгородских водоёмах случается почти каждый год. Причины разные. Так, в 2019 году в пруду Оскочное всплыла рыба в конце августа. А в июне 2020 года массовый мор рыбы в микрорайоне Улитка был связан с тем, что из пруда слили воду во время строительных работ. Фактом в итоге заинтересовалась прокуратура.