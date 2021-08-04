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Причиной гибели рыбы в белгородском водоёме могло стать использование электроудочек

4 августа 2021, 07:11
Фото: Бел.Ру
В департаменте АПК и ВОС Белгородской области провели проверку по факту мора рыбы в Корочанском водохранилище. Причиной смерти пресноводной фауны могло стать использование электроудочек или низкое содержание кислорода в воде.

Во вторник, 3 августа, в Сети появились фотографии, сделанные на берегу Корочанского водохранилища. В воде и на суше заметно большое количество мёртвой рыбы. В региональном департаменте АПК сообщили, что на место происшествия отправлены специалисты, которые должны установить причину массовой гибели рыбы.

Сегодня в департаменте отчитались о предварительных результатах исследования. На водохранилище выезжала группа сотрудников управления экоохотнадзора, вышеуказанного департамента и управления ветеринарии по Белгородской области. Забор проб воды и биоматериала показал, что возможной причиной смерти рыбы могло стать использование электроудочек. Также эксперты не исключают, что мор произошёл из-за низкого уровня кислорода в воде, вызванного длительным нагревом воды.

Более точную информацию можно получить только по результатам биохимического анализа отобранных у рыбы проб. Ожидать результатов следует двое суток, так что окончательные выводы экспертов обнародуют 5 августа.

Мор рыбы в белгородских водоёмах случается почти каждый год. Причины разные. Так, в 2019 году в пруду Оскочное всплыла рыба в конце августа. А в июне 2020 года массовый мор рыбы в микрорайоне Улитка был связан с тем, что из пруда слили воду во время строительных работ. Фактом в итоге заинтересовалась прокуратура.

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