Курские спортсмены привезли медали с Олимпиады в Токио

Баскетболистки Ольга и Евгения Фролкины, а также Юлия Козик завоевали серебряные медали в баскетболе 3×3. Фехтовальщица Инна Дериглазова завоевала личное серебро и помогла команде ОКР стать олимпийским чемпионом. А Владислав Мыльников помог России добыть серебряную медаль в рапире.