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Курские спортсмены привезли медали с Олимпиады в Токио

4 августа 2021, 11:56
Фото: Курские известия
Победители и призёры получат премии до 5 млн рублей, отметят и тренеров, сообщают «Курские известия».

В Олимпийских играх в Японии, в отличие от белгородских спортсменов, приняли участие пять уроженцев Курской области.

Баскетболистки Ольга и Евгения Фролкины, а также Юлия Козик завоевали серебряные медали в баскетболе 3×3. Фехтовальщица Инна Дериглазова завоевала личное серебро и помогла команде ОКР стать олимпийским чемпионом. А Владислав Мыльников помог России добыть серебряную медаль в рапире.

Победитель получит от Курской области 5 млн рублей, за серебряные медали спортсменам выплатят по 3 млн рублей. Тренеры спортсменов получат премии до 2,5 млн рублей.

#Новости#Олимпиада#Чемпионы#Токио#Курская область#Черноземье#Спорт
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