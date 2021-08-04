Курские спортсмены привезли медали с Олимпиады в Токио

В Олимпийских играх в Японии, в отличие от белгородских спортсменов, приняли участие пять уроженцев Курской области.
Баскетболистки Ольга и Евгения Фролкины, а также Юлия Козик завоевали серебряные медали в баскетболе 3×3. Фехтовальщица Инна Дериглазова завоевала личное серебро и помогла команде ОКР стать олимпийским чемпионом. А Владислав Мыльников помог России добыть серебряную медаль в рапире.
Победитель получит от Курской области 5 млн рублей, за серебряные медали спортсменам выплатят по 3 млн рублей. Тренеры спортсменов получат премии до 2,5 млн рублей.