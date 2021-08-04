Инициативы ЕР позволяют россиянам экономить на сезонных овощах и фруктах

Можно с уверенностью говорить о результативности действий представителей партии и предлагаемых ими мер. Например, есть информация о снижении стоимости огурцов и картофеля в Калужской и Нижегородской областях. В Липецкой области стоимость сезонных овощей и фруктов уменьшилась в среднем на 14%. В конце июля представителям ЕР удалось договориться с торговыми сетями региона о том, что наценка на сезонную сельхозпродукцию в регионе не превысит 10-15%.