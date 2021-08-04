Инициативы ЕР позволяют россиянам экономить на сезонных овощах и фруктах

Такое заявление он сделал на основании информации, собранной участниками рабочих групп, сформированных на площадке «Единой России».
Гордеев отметил значительное снижение цен на продукты, выращенные фермерами и продаваемые ими без посредников, на сельскохозяйственных рынках и на специальных ярмарках. Сенатор также рассказал о том, что только за последние несколько дней в Крыму, Бурятии и на Кубани открыли около 50 новых ярмарок, пишет nashgorod.ru.
Следует отметить, что единороссы на постоянной основе мониторят цены на сельхозпродукты как в крупных торговых сетях, так и на рынках. Также не обходят они вниманием и фермерские ярмарки. Работа ведется и с объединениями фермеров, ее цель — снижение торговых наценок на продукцию аграриев. В настоящее время особое внимание уделяется продуктам из так называемого «борщевого набора».
Еще один важный аспект деятельности рабочих групп «Единой России» — работа по заключению соглашений между производителями сельхозпродукции и ретейлерами. В этих договорах оговаривается снижение торговых наценок.
Единороссы уже провели более 4000 рейдов по торговым точкам с целью фиксации цен на ключевые продукты питания. В 59 регионах удалось открыть более 1200 ярмарок — и это только с конца июля. В 53 регионах было проведено 415 встреч с представителями торговых сетей.
Можно с уверенностью говорить о результативности действий представителей партии и предлагаемых ими мер. Например, есть информация о снижении стоимости огурцов и картофеля в Калужской и Нижегородской областях. В Липецкой области стоимость сезонных овощей и фруктов уменьшилась в среднем на 14%. В конце июля представителям ЕР удалось договориться с торговыми сетями региона о том, что наценка на сезонную сельхозпродукцию в регионе не превысит 10-15%.
Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов отметил, что российские фермеры сейчас могут продавать свою продукцию без посредников примерно на 15 000 площадок. По словам Хатуова, поставленные правительством задачи по данному направлению выполняются практически во всех субъектах Российской Федерации.
Как сообщает сайт ER.ru, ранее на площадке «Единой России» прошло совещание, в котором участвовали представители правительства и главы регионов. На встрече обсуждались меры, которые позволили в течение всего двух недель обеспечить снижение стоимости на ряд продуктов из «борщевого набора».
«Вопрос стабилизации цен в Белгородской области остается одним из важнейших. Особенно это касается выращенных в регионе овощей. В настоящее время продолжаются меры по снижению цен на так называемый „борщевой набор“. В планах — увеличить площади под посадку овощей. По сравнению с прошлым годом в этом ожидают увеличение урожая сахарной свеклы, подсолнечника», — рассказала член рабочей группы по вопросам урегулирования цен Наталия Полуянова.