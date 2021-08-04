Для чего нужен виртуальный хостинг для сайта

Одним из наиболее удобных вариантов хостинга можно назвать установку виртуального сервера VPS. Отличительной особенностью этого вида хостинга является его простота в использовании и небольшая стоимость. Также среди индивидуальных особенностей vps следует отметить его конфигурацию. Сервер делится на несколько разделов, эти разделы никак не взаимодействуют и не влияют друг на друга. Поэтому все продукты на сервере могут существовать изолированно, не мешая работе разных разделов. Виртуальный сервер этого типа имеет несколько наименований. Часто можно встретить помимо привычного vps наименование vds. Однако специалисты в сфере интернет-технологий отмечают, что эти хостинги практически ничем не отличаются. Название vds — это наименование той же системы хостинга, но на российский манер, а vps — актуально для зарубежных компаний.