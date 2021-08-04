Для чего нужен виртуальный хостинг для сайта

Posted 4 августа 2021, 08:56
Published 4 августа 2021, 08:56
Modified 1 декабря, 07:44
Updated 1 декабря, 07:44
Хостингом называют услугу, которая позволяет разместить данные сайта на сервере, чтобы они были постоянно доступны. При этом выделяют несколько типов хостинга. Кроме того, выбирать его следует, исходя их определённых характеристик. Таких как размер предоставляемого пространства для размещения файлов, сколько сайтов можно там разместить, насколько быстро будут предаваться данные и так далее. Всё это будет непосредственно влиять на работу баз данных и самого виртуального продукта.
Виртуальный сервер
Одним из наиболее удобных вариантов хостинга можно назвать установку виртуального сервера VPS. Отличительной особенностью этого вида хостинга является его простота в использовании и небольшая стоимость. Также среди индивидуальных особенностей vps следует отметить его конфигурацию. Сервер делится на несколько разделов, эти разделы никак не взаимодействуют и не влияют друг на друга. Поэтому все продукты на сервере могут существовать изолированно, не мешая работе разных разделов. Виртуальный сервер этого типа имеет несколько наименований. Часто можно встретить помимо привычного vps наименование vds. Однако специалисты в сфере интернет-технологий отмечают, что эти хостинги практически ничем не отличаются. Название vds — это наименование той же системы хостинга, но на российский манер, а vps — актуально для зарубежных компаний.
Для чего это нужно
Виртуальный сервер может использоваться как для крупных сайтов, так и для небольших. В частности, международный хостинг-провайдер RUVDS работает в одиннадцати крупных российских и европейских городах. Это позволяет пользоваться его услугами и использовать его мощности максимально приближенно непосредственно к офисам, что гарантирует лучшее качество связи и скорости. RUVDS предлагает низкие цены, гарантируя высокое качество своего продукта. Виртуальные серверы от RUVDS были признаны лучшими по результатам независимой оценки качества.
VPS-хостинг позволяет усовершенствовать работу сайта. Никому не нравятся постоянно зависающие интернет-страницы. При использовании виртуального сервера этого вполне можно избежать. Он обеспечивает соединение, которое не даст страницам зависнуть даже при большом количестве пользователей. Параллельно, не прерывая работу сайта, реально работать с наполнением страниц. То есть приобретение vds позволит обновлять или редактировать страницы, не закрывая сайт для технических работ.