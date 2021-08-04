Депздрав отчитался о неутешительной динамике смертности белгородцев

Смертность от всех причин (включая старость) тоже вышла в негативную динамику. Так, на каждую тысячу населения в первом полугодии 2021 года пришлось 15,2 случая вместо планируемых 13,2 случая. В ведомстве уточнили, что показатель вырос в связи с новой коронавирусной инфекцией, а также обострениями неинфекционных заболеваний, в том числе после перенесённого ковида.