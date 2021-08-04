Депздрав отчитался о неутешительной динамике смертности белгородцев

Posted 4 августа 2021, 05:11
Published 4 августа 2021, 05:11
Modified 1 декабря, 08:54
Updated 1 декабря, 08:54
В Белгородской области растёт смертность среди трудоспособного населения. Об этом говорится в отчёте регионального департамента здравоохранения. Данные представлены по факту прошедшего полугодия 2021 года.
Так, смертность населения в трудоспособном возрасте составила 472,9 на каждые 100 тыс. человек населения соответствующего возраста. Стоит отметить, что ожидаемый показатель был ниже и составлял 447 случаев на 100 тыс. человек. В пояснении к показателю сказано, что негативное отклонение вызвано последствиями перенесённого людьми COVID-19.
Смертность от всех причин (включая старость) тоже вышла в негативную динамику. Так, на каждую тысячу населения в первом полугодии 2021 года пришлось 15,2 случая вместо планируемых 13,2 случая. В ведомстве уточнили, что показатель вырос в связи с новой коронавирусной инфекцией, а также обострениями неинфекционных заболеваний, в том числе после перенесённого ковида.
Стоит отметить, что женская смертность увеличилась на больший процент в сравнении с мужской. Так, с начала года показатель смертности мужчин трудоспособного возраста составил 722,7 случая на 100 тыс. населения (плановый показатель составлял 617,65 случая). Связано это с увеличением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний вследствие перенесённого ковида.
У женщин ситуация ещё хуже. Вместо планируемого показателя в 149 за полгода в Белгородской области скончались 198,8 женщины на каждую сотню тысяч населения. Причины роста смертности те же, что и в мужской группе.
Также в регионе с начала года скончались две роженицы. Одна из пациенток умерла вне стен больницы, но в департаменте здравоохранения не пояснили, почему так случилось. В ведомстве сослались на врачебную тайну.