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Posted 4 августа 2021, 05:11

Published 4 августа 2021, 05:11

Modified 1 декабря, 08:54

Updated 1 декабря, 08:54

Депздрав отчитался о неутешительной динамике смертности белгородцев

4 августа 2021, 05:11
Сюжет
Коронавирус
Количество смертей белгородцев за прошедшие шесть месяцев 2021 года увеличилось. Об этом говорится в отчёте департамента здравоохранения Белгородской области. На ситуацию повлияла пандемия коронавируса.

В Белгородской области растёт смертность среди трудоспособного населения. Об этом говорится в отчёте регионального департамента здравоохранения. Данные представлены по факту прошедшего полугодия 2021 года.

Так, смертность населения в трудоспособном возрасте составила 472,9 на каждые 100 тыс. человек населения соответствующего возраста. Стоит отметить, что ожидаемый показатель был ниже и составлял 447 случаев на 100 тыс. человек. В пояснении к показателю сказано, что негативное отклонение вызвано последствиями перенесённого людьми COVID-19.

Смертность от всех причин (включая старость) тоже вышла в негативную динамику. Так, на каждую тысячу населения в первом полугодии 2021 года пришлось 15,2 случая вместо планируемых 13,2 случая. В ведомстве уточнили, что показатель вырос в связи с новой коронавирусной инфекцией, а также обострениями неинфекционных заболеваний, в том числе после перенесённого ковида.

Стоит отметить, что женская смертность увеличилась на больший процент в сравнении с мужской. Так, с начала года показатель смертности мужчин трудоспособного возраста составил 722,7 случая на 100 тыс. населения (плановый показатель составлял 617,65 случая). Связано это с увеличением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний вследствие перенесённого ковида.

У женщин ситуация ещё хуже. Вместо планируемого показателя в 149 за полгода в Белгородской области скончались 198,8 женщины на каждую сотню тысяч населения. Причины роста смертности те же, что и в мужской группе.

Также в регионе с начала года скончались две роженицы. Одна из пациенток умерла вне стен больницы, но в департаменте здравоохранения не пояснили, почему так случилось. В ведомстве сослались на врачебную тайну.

#Новости#Общество#Здравоохранение#Смертность#Коронавирус#Новости Белгорода#Эксклюзив#Отчёты
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