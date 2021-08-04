Бизнесмены выступили против идеи от «Справедливой России» о сиесте в Волгограде

Posted 4 августа 2021, 07:37
Published 4 августа 2021, 07:37
Modified 18 сентября 2022, 12:07
Updated 18 сентября 2022, 12:07
Представители «Справедливой России» анонсировали проведение пресс-конференции, которая пройдёт в дистанционном формате, где партия назовёт свои аргументы в пользу изменений к трудовому законодательству и введения сиесты по примеру таких государств, как Испания, Италия и Греция. Пока не говорится, речь идёт о введении дополнительного часа к обеду либо об укороченном времени рабочего дня, пишет novostivolgograda.ru.
Но эта идея не вызвала восторгов как раз у представителей южных регионов. Так, в Волгоградской области считают, что промпредприятия не могут позволить себе час остановки производственных процессов, о том же заявил и малый бизнес. При этом речь идёт о регионе с высокоразвитой сельскохозяйственной отраслью, но волгоградским аграриям сиеста не нужна (они и так стараются не выгонять своих сотрудников на солнцепёк).
Кроме всего прочего, из этого предложения непонятно, кто должен будет платить за час простоя предприятий. Очевидно, компаниям придётся столкнуться с дополнительными расходами или они будут вынуждены продлевать рабочий день до вечера. При этом государства с сиестой отличаются по уровню развития экономики от всей Европы. Так, в Испании, Южной Италии уровень безработицы очень высок, а размеры зарплат низкие.
Представители малых компаний тоже не поддержали эту идею партии. Одни бизнесмены полагают, что даже незначительный простой посреди рабочего дня повлечёт финансовые потери, другие заявляют, что их работники выполняют свои обязанности в хорошо охлаждаемых помещениях. Политологи же уверены, что в «Справедливой России» занимаются простым предвыборным популизмом.
«Все предложения „Справедливой России“ абсолютно пустые. Было много разнообразных идей и от неё, и от других таких же партий, и все хотят только привлечь внимание. Испытываю большие сомнения, что данная идея получит реализацию. Спустя полмесяца после выборов никто о ней и вспоминать не будет», — считает бизнесмен и политолог Вячеслав Кузьменко из Волгограда.
По мнению бизнесмена, для Волгоградской области более важным стал бы вопрос не о введении сиесты, а об исчислении времени. В любом случае представители всех важных направлений в состоянии самостоятельно определять, как им работать и какой график выбирать для сотрудников.