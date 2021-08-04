Бизнесмены выступили против идеи от «Справедливой России» о сиесте в Волгограде

Но эта идея не вызвала восторгов как раз у представителей южных регионов. Так, в Волгоградской области считают, что промпредприятия не могут позволить себе час остановки производственных процессов, о том же заявил и малый бизнес. При этом речь идёт о регионе с высокоразвитой сельскохозяйственной отраслью, но волгоградским аграриям сиеста не нужна (они и так стараются не выгонять своих сотрудников на солнцепёк).