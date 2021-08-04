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Белгородские следователи нашли человеческий скелет во время раскопок

4 августа 2021, 08:41
Фото: кадр из видео следственного комитета
Обнаружили останки в рамках всероссийского проекта «Без срока давности» в Корочанском районе, сообщили в СУ СК России по Белгородской области.

Специалисты поискового отряда следственного управления вместе с историко-патриотическим объединением «Поиск» приняли участие во всероссийском проекте «Без срока давности». Мероприятие направлено на поиск мест захоронений Советской армии.

Недалеко от села Мелихово Корочанского района поисковый отряд нашёл костные останки советского солдата. Эксперты предполагают, что это бывший стрелок противотанкового ружья. Сейчас начался комплекс судебных экспертиз для установления личности погибшего.

Изучение архивов о массовых захоронениях во время оккупации Белгородчины немецкими солдатами в 1941–1943 гг. продолжается.

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#Новости#Следователи#Раскопки#Общество
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