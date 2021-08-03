Закоржевский покинул пост главного федерального инспектора по Белгородской области

Александр Закоржевский более 26 лет проходил службу в правоохранительных органах, в том числе в органах безопасности, налоговой полиции, органах госнаркоконтроля. На должность главного федерального инспектора по Белгородской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе он заступил в 2009 году. В текущем году 24 июля ему исполнилось 65 лет.
Согласно информации с официального сайта аппарата с последними изменениями от 27 июля, в настоящее время врио главного федерального инспектора по Белгородской области стала Ольга Кремнёва.
Она родилась 29 января 1970 года в Томске. Окончила Воронежский юридический техникум и Воронежский государственный университет. С 1997 по 2014 год работала в Белгородской областной думе, из них более 15 лет в правовом управлении аппарата облдумы, в том числе была первым заместителем начальника правового управления.
С 2014 года стала федеральным инспектором по Белгородской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе.