Власти Старого Оскола требуют признать законным строительство магазина у жилых домов

Я живу в ближайшем доме, который как раз вплотную прилегает к территории строящегося магазина. На данный момент со стройплощадки вывезли только вагончик. И на этом всё. Никто ничего не демонтирует, не охраняет. Люди отовсюду едут, всё тут пилят, тащат кто что может. Все эти арматуры, деревяшки — всё разворовывают. Нас просят постоять покараулить, чтобы никто не увидел, представляете? Застройщик бездействует.Наталья Докукина