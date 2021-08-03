Власти Старого Оскола требуют признать законным строительство магазина у жилых домов

Не так давно редакция ИА «Бел.Ру» писала материал о том, как в Старом Осколе жители нескольких домов в районе ИЖС оказались фактически заблокированы на своих участках строящимся торговым центром. Объект перекрыл выезды с частной территории и забрал часть асфальтированной дороги, по которой ездили автомобили. При этом строительство согласовано с администрацией Старооскольского горокруга и имеет все необходимые разрешения.
Напомним, местные жители обращались в Старооскольский городской суд, но проиграли дело. Останавливаться на этой неудаче они не стали и подали апелляционную жалобу в Белгородский областной суд. На этот раз в рамках судебного разбирательства провели ряд экспертиз. Также учли доводы местных жителей о том, что с появлением торгового центра в непосредственной близости от жилых домов существенно ухудшатся условия жизни: шум от машин покупателей, общественная парковка, наличие мусорки рядом с жилыми участками.
Также владельцы домов сообщили, что при планировании своего места жительства интересовались генеральным планом строительства и земельный участок, на котором сейчас строят магазин, изначально вообще не существовал. Позже его сформировали, но обозначили как землю под ИЖС, а впоследствии перевели в другую категорию, позволяющую строительство магазина или торгового центра.
Белгородский областной суд признал строительство магазина незаконным и постановил демонтировать объект. Правда, к тому моменту застройщик успел избавиться от части построенного магазина и продал её некой Ольге Луценко из Белгорода, на которую и возложили обязанность снести строящийся объект.
В редакцию «Бел.Ру» обратились жители проблемного района. По словам Натальи Докукиной, строительство торгового центра всё ещё остаётся под вопросом и может быть возобновлено.
Я живу в ближайшем доме, который как раз вплотную прилегает к территории строящегося магазина. На данный момент со стройплощадки вывезли только вагончик. И на этом всё. Никто ничего не демонтирует, не охраняет. Люди отовсюду едут, всё тут пилят, тащат кто что может. Все эти арматуры, деревяшки — всё разворовывают. Нас просят постоять покараулить, чтобы никто не увидел, представляете? Застройщик бездействует.Наталья Докукина
Женщина добавила, что любые бумаги и документы, которые в ходе разбирательств требовал суд, застройщик ООО «ДСК-Трест» находил и оформлял подозрительно быстро.
Этот участок фундамента (уже построенного — прим. ред.) Савельев (гендиректор компании) быстренько продал какой-то Луценко. Её никто из нас не видел, письма, которые мы ей направляли, возвращаются обратно. Сомневаюсь, что эта женщина вообще существует. Наталья Докукина
Со слов местной жительницы, Савельев несколько раз пытался договориться с жителями и добиться лояльного отношения к строящемуся объекту. В качестве компенсации неудобств застройщик предлагал некоторую сумму денег, от которой местные жители отказались.
Вы, говорит, понимаете, сколько я уже денег сюда «закопал»? Нам и соседу предлагал по 300 тысяч рублей. Материальные расходы на строительство нового выезда из нашего двора. Говорил, что сместит магазин и он не будет мешать. Как можно сместить уже строящийся магазин, скажите мне? Наталья Докукина
Жалуются местные жители и на бездействие властей. Так, заместитель губернатора области — начальник департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области Валерий Шамаев, по словам ещё одного местного жителя Василия Ползикова, не пытался разобраться в ситуации, а только отправлял решать вопросы в суд.
Однако решение Белгородского областного суда не понравилось администрации Старооскольского горокруга. Мэрия подала кассационную жалобу с требованием признать строительство магазина законным.
В апелляционном определении судебная коллегия указывает на то, что в связи с выдачей разрешения на строительство истцы лишились права самостоятельного обустройства выхода на земельный участок общего пользования, обустройства прохода и проезда, а также лишены права на благоприятную окружающую среду в связи с дальнейшим обустройством парковочных мест для неопределённого круга лиц, мест для разгрузки товаров, площадки для сбора мусора. В установочной части определения судебная коллегия признаёт неправомерными доводы истцов о том, что в связи с возведением на земельном участке торгового центра будет нарушаться санитарно-защитная зона.Из кассационной жалобы администрации Старооскольского округа
Стоит обратить внимание и на то, как администрация пытается переложить вину за сложившуюся ситуацию на чужие плечи.
28.04.2012 право собственности на данный земельный участок зарегистрировано за АО «БИК», а, согласно представленным в материалах дела сведениям ЕГРН, за Старооскольским городским округом — только в декабре 2016 года, тогда как права истцов на земельные участки оформлены 1.01.2011 года и 25.03.2015 года. К процедуре образования спорного земельного участка администрация Старооскольского горокруга отношения не имела, постановка его на кадастровый учёт осуществлялась АО «БИК». В связи с этим в данной ситуации администрация является ненадлежащим ответчиком по делу. Из кассационной жалобы
Юрисконсульт правового управления администрации Старооскольского горокруга требует отказать истцам в признании незаконным разрешения на строительство. В судебном заседании представители администрации планируют принимать участие дистанционно — посредством видеосвязи.
Местные жители собираются писать возражение на кассацию и требовать не только сноса магазина, но и восстановления дорожного полотна, которое строители разрушили.