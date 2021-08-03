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Posted 3 августа 2021, 07:39

Published 3 августа 2021, 07:39

Modified 18 сентября 2022, 12:06

Updated 18 сентября 2022, 12:06

ВКонтакте открывает сообществам ранний доступ к монетизации видео

3 августа 2021, 07:39
Администраторы групп и публичных страниц будут получать деньги за рекламу в своих роликах

ВКонтакте разделит с авторами видео выручку от рекламы. На первом этапе получать доход смогут сообщества, которые участвуют в партнёрской программе.

Монетизация видео

Авторы будут получать отчисления с рекламы, которая показывается в их видео. Чтобы присоединиться к тестированию функции, авторам роликов нужно заполнить анкету в новом разделе «Монетизация ВКонтакте» — там собраны все способы заработка ВКонтакте и возможный уровень выплат.

Подать заявку могут сообщества, которые публикуют оригинальные ролики ВКонтакте и участвуют в партнёрской программе: с ней администраторы получают доход от просмотров рекламы подписчиками. Видеозаписи могут относиться к любым темам или жанрам — важно только, чтобы они были качественными и интересными для аудитории, а также не нарушали правил ВКонтакте.

Зарабатывать на видео больше поможет система рекомендаций: она учитывает миллионы параметров и предлагает пользователям видеозаписи, которые максимально подходят им по интересам.

Раздел «Монетизация ВКонтакте»‎

Раздел «Монетизация ВКонтакте» рассказывает, как получать доход от своей деятельности на платформе. В нём собрана информация, сколько можно зарабатывать с помощью партнёрской программы, VK Donut, маркет-платформы, грантов, товаров, нативной рекламы, а также мини-приложений и музыки. Кроме того, раздел поможет разобраться, как подключить инструменты и какой из них подходит больше всего. Наиболее выгодный и удобный вариант для себя найдёт каждый: музыканты, писатели, фотографы, блогеры, клипмейкеры, поэты и художники.

ВКонтакте представила единую платформу монетизации в конце прошлого года. Её основой стала партнёрская программа, которая пришла на замену рекламной сети ВКонтакте. Компания регулярно предлагает новые возможности для администраторов: например, сейчас они могут в тестовом режиме публиковать клипы от имени сообщества.

#Новости#Общество
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