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В Брянской области из-за урагана остались без света больше тысячи человек

3 августа 2021, 09:40
Фото: Брянские новости
По регионам Центральной России прошёл ураган. Брянчанам тоже досталось, пишут «Брянские новости».

Вечером 2 августа на Брянскую область обрушился ураган. Дождь, град и шквалистый ветер стали причиной отключения электричества из-за повреждений, поваленных деревьев и испорченного асфальта.

Так, ураган привёл к проблемам с электричеством. 21 населённый пункт остался без света. Это около 1200 брянчан.

Также непогода разрушила дорогу в Судках. Из-за ливня затопило улицу Калинина, также сильные потоки воды в некоторых местах взломали асфальт.

А ветер повалил как минимум 15 деревьев. Несколько из них упали в Круглом сквере Брянска.

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#Новости#Ураган#Брянская область#Происшествия
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