В Брянской области из-за урагана остались без света больше тысячи человек

Вечером 2 августа на Брянскую область обрушился ураган. Дождь, град и шквалистый ветер стали причиной отключения электричества из-за повреждений, поваленных деревьев и испорченного асфальта.
Так, ураган привёл к проблемам с электричеством. 21 населённый пункт остался без света. Это около 1200 брянчан.
Также непогода разрушила дорогу в Судках. Из-за ливня затопило улицу Калинина, также сильные потоки воды в некоторых местах взломали асфальт.
А ветер повалил как минимум 15 деревьев. Несколько из них упали в Круглом сквере Брянска.