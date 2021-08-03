В Белгородской области сироте шесть лет не дают положенное жильё

По информации прокуратуры, в администрации Корочанского района на жилищном учёте состоит 24-летняя местная жительница. Девушка осталась без попечения родителей, но до сих пор не может получить квартиру, которая ей положена как сироте. Ещё в 2020 году она окончила учёбу в вузе, а жилья администрация ей до сих пор не предоставила.