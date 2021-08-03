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В Белгородской области сироте шесть лет не дают положенное жильё

3 августа 2021, 07:46
Фото: pixabay.com
Жительница Корочанского района, которая осталась без попечения родителей, шесть лет не может получить положенное ей по закону жильё. Девушка год назад окончила вуз, а квартиры до сих пор нет. В суд обратилась местная прокуратура.

По информации прокуратуры, в администрации Корочанского района на жилищном учёте состоит 24-летняя местная жительница. Девушка осталась без попечения родителей, но до сих пор не может получить квартиру, которая ей положена как сироте. Ещё в 2020 году она окончила учёбу в вузе, а жилья администрация ей до сих пор не предоставила.

Чтобы защитить права сироты, районная прокуратура обратилась в суд. Требования прокурора удовлетворили в полном объёме. Администрацию Корочанского района обязали предоставить сироте благоустроенное жилое помещение.

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#Новости#Сирота#Прокуратура#Суд#Корочанский#Квартира#Общество
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