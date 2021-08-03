В Белгороде занялись утилизацией покрышек

Старые автомобильные покрышки перерабатывают в резиновую крошку, которая после идёт на благоустройство города. Бывшие покрышки в виде резиновой крошки находят вторую жизнь на детских и спортивных площадках.
В Белгороде за день собирают в среднем от 300 до 500 шин. Принимают ненужные автопокрышки в трёх пунктах управления Белгорблагоустройства. Это улица Студенческая (около АЗС), улица Губкина, 3а и проезд Автомобилистов (напротив дома № 47).
А сортировкой шин по размеру занимаются на улице Серафимовича. Оттуда же партии отправляют на переработку в Дмитровский и Валуйский заводы, а также в организацию в Липецкой области.