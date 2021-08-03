Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгороде занялись утилизацией покрышек

3 августа 2021, 07:14
Фото: Бел.Ру
Принимают использованные шины в трёх местах города, сообщает пресс-служба администрации.

Старые автомобильные покрышки перерабатывают в резиновую крошку, которая после идёт на благоустройство города. Бывшие покрышки в виде резиновой крошки находят вторую жизнь на детских и спортивных площадках.

В Белгороде за день собирают в среднем от 300 до 500 шин. Принимают ненужные автопокрышки в трёх пунктах управления Белгорблагоустройства. Это улица Студенческая (около АЗС), улица Губкина, 3а и проезд Автомобилистов (напротив дома № 47).

А сортировкой шин по размеру занимаются на улице Серафимовича. Оттуда же партии отправляют на переработку в Дмитровский и Валуйский заводы, а также в организацию в Липецкой области.

Материалы по теме
Куда деть автомобильные шины в Белгородской областиПод Белгородом опрокинулась перевозившая шины фураОборудование канализационной станции Белгорода портят влажные салфетки и покрышки
#Новости#Утилизация#Покрышки#Новости Белгорода#Экономика
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18