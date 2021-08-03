София Позднякова: Перед финалом личного турнира Великая попросила шампанское

Posted 3 августа 2021, 17:24
Published 3 августа 2021, 17:24
Modified 18 сентября 2022, 12:07
Updated 18 сентября 2022, 12:07
Российская саблистка София Позднякова рассказала, как она и Софья Великая готовились к матчу за «золото» Токио в индивидуальном турнире.
«На самом деле все друг друга уже поздравляли, наш тренер был доволен — уже собирал вещи. Соня говорила: „Несите нам шампанское, разминаться мы не будем“ (улыбается). Конечно, шутили, смеялись», — приводит слова Поздняковой «Советский спорт».
Добавим, что обе российские саблистки при участии Ольги Никитиной позднее стали олимпийскими чемпионками Токио в командном первенстве.