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Posted 3 августа 2021, 17:24

Published 3 августа 2021, 17:24

Modified 18 сентября 2022, 12:07

Updated 18 сентября 2022, 12:07

София Позднякова: Перед финалом личного турнира Великая попросила шампанское

3 августа 2021, 17:24
В решающей схватке Позднякова победила Великую (15:11).

Российская саблистка София Позднякова рассказала, как она и Софья Великая готовились к матчу за «золото» Токио в индивидуальном турнире.

«На самом деле все друг друга уже поздравляли, наш тренер был доволен — уже собирал вещи. Соня говорила: „Несите нам шампанское, разминаться мы не будем“ (улыбается). Конечно, шутили, смеялись», — приводит слова Поздняковой «Советский спорт».

Добавим, что обе российские саблистки при участии Ольги Никитиной позднее стали олимпийскими чемпионками Токио в командном первенстве.

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