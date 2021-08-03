София Позднякова: Перед финалом личного турнира Великая попросила шампанское

«На самом деле все друг друга уже поздравляли, наш тренер был доволен — уже собирал вещи. Соня говорила: „Несите нам шампанское, разминаться мы не будем“ (улыбается). Конечно, шутили, смеялись», — приводит слова Поздняковой «Советский спорт».