Развитие цифровых технологий

В основе экосистемы, в работе над которой участвовал Феликс Евтушенков АФК «Система» лежит цифровая трансформация — процесс, которым компания занимается уже несколько лет. Он включает в себя не только улучшение мобильной связи, но и внедрение цифровых решений в самых разных областях: от финансовых услуг до медицинских технологий.