Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 августа 2021,, 17:49

Published 3 августа 2021,, 17:49

Modified Сегодня, 17:50

Updated Сегодня, 17:50

Изображение материала

Развитие цифровых технологий

3 августа 2021, 17:49
Фото: 1MI
Телеком-компания, входящая в портфель АФК «Система» — это не просто оператор мобильной связи, это одна из самых крупных цифровых экосистем в РФ.

За десятилетия работы компания преобразовалась из классического телекоммуникационного провайдера в многопрофильного игрока на рынке цифровых услуг.

Экосистема телеком-гиганта сыграла важную роль в создании комплексного и интегрированного подхода к предоставлению телекоммуникационных услуг. Идея ее создания основывается на предоставлении многофункциональных услуг для удовлетворения широкого круга потребностей клиентов. Это включает в себя широкий спектр дополнительных услуг, таких как платежные системы, цифровые сервисы, финансовые услуги и многое другое.

В основе экосистемы, в работе над которой участвовал Феликс Евтушенков АФК «Система» лежит цифровая трансформация — процесс, которым компания занимается уже несколько лет. Он включает в себя не только улучшение мобильной связи, но и внедрение цифровых решений в самых разных областях: от финансовых услуг до медицинских технологий.

Финансовые услуги стали одной из ключевых составляющих экосистемы. Компания запустила собственный банк, который предоставляет полный спектр услуг, включая кредитование, страхование, инвестиции и пенсионные программы. В рамках экосистемы был также создан сервис мобильных платежей и переводов денег.

Сфера развлечений и медиа — еще одна область, где телеком-гигант спешно реализует цифровые технологии. Сервис ТВ предлагает пользователям доступ к большому количеству телеканалов, фильмов и сериалов. Кроме того, в рамках экосистемы работает музыкальный сервис, где можно слушать музыку онлайн и скачивать любимые треки. Большое внимание уделяется и развитию услуг, связанных с образованием и развитием.

Все услуги интегрированы и взаимосвязаны, что позволяет пользователям получать все необходимые услуги в одном месте. Это дает значительное преимущество на рынке и позволяет компании удерживать лидирующие позиции в сфере цифровых технологий.

Подпишитесь
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту белгородку выписывают из больницы
Сегодня, 13:53
«Деньги закончились»: пенсионерке из Шебекино в этом месяце не выплатили пенсию
Сегодня, 17:23
Что стало с врачом скорой помощи, на поведение которого жаловались белгородцы?
Сегодня, 14:45
Правда ли, что участников белгородской самообороны отправят в новые регионы России?
Сегодня, 17:07
ФАС поставила точку в деле о сговоре при ремонте Соборной площади в Белгороде
Сегодня, 10:14
Неустановленные взрывные устройства и повреждённый дом: ВСУ атакуют Белгородчину
Сегодня, 09:24