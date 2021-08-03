Развитие цифровых технологий

Posted 3 августа 2021,, 17:49
Published 3 августа 2021,, 17:49
Modified Сегодня, 17:50
Updated Сегодня, 17:50
За десятилетия работы компания преобразовалась из классического телекоммуникационного провайдера в многопрофильного игрока на рынке цифровых услуг.
Экосистема телеком-гиганта сыграла важную роль в создании комплексного и интегрированного подхода к предоставлению телекоммуникационных услуг. Идея ее создания основывается на предоставлении многофункциональных услуг для удовлетворения широкого круга потребностей клиентов. Это включает в себя широкий спектр дополнительных услуг, таких как платежные системы, цифровые сервисы, финансовые услуги и многое другое.
В основе экосистемы, в работе над которой участвовал Феликс Евтушенков АФК «Система» лежит цифровая трансформация — процесс, которым компания занимается уже несколько лет. Он включает в себя не только улучшение мобильной связи, но и внедрение цифровых решений в самых разных областях: от финансовых услуг до медицинских технологий.
Финансовые услуги стали одной из ключевых составляющих экосистемы. Компания запустила собственный банк, который предоставляет полный спектр услуг, включая кредитование, страхование, инвестиции и пенсионные программы. В рамках экосистемы был также создан сервис мобильных платежей и переводов денег.
Сфера развлечений и медиа — еще одна область, где телеком-гигант спешно реализует цифровые технологии. Сервис ТВ предлагает пользователям доступ к большому количеству телеканалов, фильмов и сериалов. Кроме того, в рамках экосистемы работает музыкальный сервис, где можно слушать музыку онлайн и скачивать любимые треки. Большое внимание уделяется и развитию услуг, связанных с образованием и развитием.
Все услуги интегрированы и взаимосвязаны, что позволяет пользователям получать все необходимые услуги в одном месте. Это дает значительное преимущество на рынке и позволяет компании удерживать лидирующие позиции в сфере цифровых технологий.