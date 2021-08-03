Под Белгородом сбили велосипедиста: скрывшегося с места ДТП водителя ищет полиция

Рано утром 2 августа в аварии в Губкинском горокруге, напомним, погибли три человека: 20-летний автомобилист и его пассажиры 28 и 38 лет. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, из-за чего BMW X5M съехал с дороги и врезался в дерево.