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Под Белгородом сбили велосипедиста: скрывшегося с места ДТП водителя ищет полиция

3 августа 2021, 07:41
Фото: ИА «Бел.Ру»
Авария произошла 2 августа. Предположительно, велосипедиста сбила тёмная «Лада Приора». Помимо этого, в ДТП в Губкинском горокруге погибли три человека. При столкновении двух иномарок в Белгороде пострадали двое пассажиров, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На 688-м км трассы «Крым» в Белгородском районе неизвестный водитель на неустановленном авто сбил 32-летнего велосипедиста, а после скрылся. Предположительно, это была «Лада Приора» тёмного цвета. Велосипедист ехал по правому краю в попутном направлении. Он получил травмы. Полицейские ищут водителя автомобиля.

Рано утром 2 августа в аварии в Губкинском горокруге, напомним, погибли три человека: 20-летний автомобилист и его пассажиры 28 и 38 лет. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, из-за чего BMW X5M съехал с дороги и врезался в дерево.

На улице Губкина в Белгороде Volkswagen Polo при повороте не уступил дорогу и столкнулся с Mitsubishi Lancer. Травмы получили 23-летний и 74-летний пассажиры первой иномарки.

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#Новости#Белгород#ДТП#Велосипедист#Белгородский район#Губкинский горокруг#Розыск#Происшествия
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