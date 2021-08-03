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Олимпиаду в Токио покажут на большом экране в Белгороде

3 августа 2021, 08:19
Фото: страница Вячеслава Гладкова во "ВКонтакте"
Белгородцы смогут посмотреть соревнования на набережной Везёлки в рамках фестиваля «Белгородское лето», сообщил на своей странице в соцсети Вячеслав Гладков.

Теперь жители областного центра смогут поболеть за команду олимпийского комитета России на набережной Везёлки. Соревнования в Токио покажут на большом экране с 3 по 8 августа.

Начало трансляций — в 10 часов утра. Завершат показ в 22:00.

Глава Белгородской области попросил зрителей соблюдать при просмотре социальную дистанцию.

3 августа покажут прыжки в воду, лёгкую атлетику, пляжный волейбол, тяжёлую атлетику и борьбу. 4 августа также можно будет поболеть за российских боксёров, а в День города — за ватерполисток, пловцов и гребцов.

В воскресенье, 8 августа, завершит олимпийские соревнования групповой финал в художественной гимнастике, где российская команда является фаворитом.

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