Олимпиаду в Токио покажут на большом экране в Белгороде

Теперь жители областного центра смогут поболеть за команду олимпийского комитета России на набережной Везёлки. Соревнования в Токио покажут на большом экране с 3 по 8 августа.
Начало трансляций — в 10 часов утра. Завершат показ в 22:00.
Глава Белгородской области попросил зрителей соблюдать при просмотре социальную дистанцию.
3 августа покажут прыжки в воду, лёгкую атлетику, пляжный волейбол, тяжёлую атлетику и борьбу. 4 августа также можно будет поболеть за российских боксёров, а в День города — за ватерполисток, пловцов и гребцов.
В воскресенье, 8 августа, завершит олимпийские соревнования групповой финал в художественной гимнастике, где российская команда является фаворитом.