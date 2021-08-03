Как проходит вакцинация детей от коронавируса в России

Согласно закону, отказаться от профилактических прививок можно в письменном виде. Но медики предупреждают, что в таком случае есть шансы подхватить болезни, от которых ранее не было прививок. Причём инфицированные дети переносят болезни тяжело и нередко возникают осложнения. К тому же непривитого ребёнка могут не принять в детский садик, школу и лагерь, особенно во время неблагоприятной эпидемиологической обстановке в регионе. Помимо этого, существуют международные соглашения и медико-санитарные правила, согласно которым ребёнка без прививок могут не пустить в ряд стран.