Как проходит вакцинация детей от коронавируса в России

Posted 3 августа 2021, 08:30
Published 3 августа 2021, 08:30
Modified 20 августа 2024, 02:07
Updated 20 августа 2024, 02:07
Детей в России прививают согласно Национальному календарю профилактических прививок, который утвердили в 2014 году. В календаре отображён график и кратность проведения профилактических прививок с первых минут жизни младенца до достижения им 18 лет. Добровольная вакцинация детей против 12 инфекционных заболеваний:
Также в календарь внесли вакцинацию детского населения против гриппа. В Белгородской области зимой прошлого года привили больше 182 тысячи детей.
Согласно закону, отказаться от профилактических прививок можно в письменном виде. Но медики предупреждают, что в таком случае есть шансы подхватить болезни, от которых ранее не было прививок. Причём инфицированные дети переносят болезни тяжело и нередко возникают осложнения. К тому же непривитого ребёнка могут не принять в детский садик, школу и лагерь, особенно во время неблагоприятной эпидемиологической обстановке в регионе. Помимо этого, существуют международные соглашения и медико-санитарные правила, согласно которым ребёнка без прививок могут не пустить в ряд стран.
Кроме вышеуказанных прививок, с 1 января 2015 года в российский календарь детских профилактических прививок добавили вакцинацию от пневмококковой инфекции. Иммунизации подлежат все дети с двух месяцев до пяти лет.
В Белгородской области спрос на вакцину от пневмококка в 2020 году вырос в два раза. Ранее прививалось ежегодно около 7000 белгородцев, а за неполный 2020 год, согласно официальной статистике, численность желающих составила уже 18 000. В регионе вакцина против пневмококковой инфекции не внесена в региональный календарь прививок, как сообщила главный санитарный врач области Елена Оглезнева. Поэтому пока в Белгородской области бесплатно от данной болезни прививаются только люди в возрасте 60+ и белгородцы с проблемами бронхолёгочной системы.
Что касается прививок от коронавируса, в национальном календаре их нет.
Но уже с 5 июля в детской больнице им. З. А. Башляевой и Морозовской детской больнице начали проводить исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» для подростков. Участниками исследования стали 100 детей от 12 до 17 лет.
Не так давно свою позицию касательно вакцинации детей от коронавируса изменила и Всемирная организация здравоохранения. Если ранее эксперты утверждали, что для иммунизации несовершеннолетних нет достаточных данных, уже сейчас организация признала, что препарат «Спутник V» можно использовать для профилактики COVID-19 среди несовершеннолетних.
В обновлённых рекомендациях сказано, что дети и подростки легче переносят болезнь, поэтому, если они не находятся в группе риска, их можно прививать после пожилых граждан, людей с хроническими заболеваниями и медиков.
В свою очередь, в федеральном Роспотребнадзоре заявили, что все зарегистрированные в России вакцины от коронавируса педиатры будут использовать в работе с детским населением. Но сначала нужно утвердить рекомендации по препаратам — взрослая доза должна отличаться от детской, также необходимо учитывать индивидуальные особенности организма и о том, как сильно влияет подготовка детей к вакцинации.
В любом случае, вакцинация от коронавируса проходит только для взрослых. О том нужно ли делать вакцинацию детям медики ещё решают.
Иммунизация детей и подростков – серьёзный вопрос для всех родителей. Поэтому перед согласием или отказом взрослые взвешивают все плюсы и минусы вакцинации детей и подростков и решают, нужна ли она их ребёнку. Конечно, главный вопрос: «Защищает ли вакцинация несовершеннолетних от коронавируса? И что будет после вакцинации?».
Как утверждают некоторые эксперты, основным преимуществом иммунизации является снижение риска заболевания. Несмотря на то, что дети и подростки легче переносят COVID-19, осложнения не исключены. По данным Американской академии педиатрии, у 25% инфицированных детей после перенесённого даже нетяжёлого коронавируса наблюдается высокая утомляемость и головная боль. К тому же собственный иммунитет ребёнка не в состоянии противостоять вирусу в одиночку.
Ещё один плюс — защита взрослых от передачи вируса. Данный принцип действует как при краснухе — детей вакцинируют, чтобы они не заразили уязвимых взрослых, которые в разы хуже переносят заболевание. Часть детей переносят коронавирус в бессимптомной форме и могут стать источником заражения для членов своей семьи.
Как ранее отметила первый заместитель департамента здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова, чаще всего бессимптомных носителей медики обнаруживают в ходе тестирования людей, которые побывали в контакте с заражённым, а дети могут долго оставаться носителями, сами не болеть, но при этом инфицировать своих родственников.
К тому же вакцинация несовершеннолетних позволит не переводить детей на дистанционное обучение после 1 сентября и не закрывать дошкольные образовательные учреждения.
Но есть и другая сторона медали. По мнению части специалистов в отрасли здравоохранения, среди основных противопоказаний для вакцинации детей – тяжёлая аллергическая реакция на любой из компонентов вакцины.
Свои опасения высказал и эксперт РАН Александр Саверский. Специалист констатировал, что в настоящее время нет никакой необходимости прививать детей, к тому же сейчас только проходят клинические испытания, никаких результатов ещё нет, а эффективность меры не доказана. Саверский отметил, что в России никогда не было вакцинации против ОРВИ. И пока не удалось создать вакцину, которая защитила бы от всех мутаций.
На сегодняшний день, согласно официальной информации, среди противопоказаний «Спутника V» — возраст до 18 лет. Это касается и вакцин «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Вместе с этим у всех вышеуказанных препаратов есть и ряд других неприятных сюрпризов. Например, анафилактический шок, тяжёлые генерализированные аллергические реакции и судорожный синдром.
Правительство Белгородской области не вводило принудительную вакцинацию для населения. Это касается как взрослых, так и детей. Привиться от коронавируса белгородцы могут добровольно. Также никто не подписал и указ о вакцинации детей против ковида.
Всего в Белгородской области открыли 77 площадок для иммунизации, также работают 82 мобильные бригады. Только в областном центре прививочные пункты есть, помимо поликлиник, в 27 городских управах, в «Леруа Мерлен» и в «МегаГринне», в Марфо-Мариинском монастыре.
Как ранее заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, когда вакцина от коронавируса для несовершеннолетних будет зарегистрирована и эксперты выдадут разрешение на её использование, прививать детей и подростков можно будет только после получения согласия от родителей. Пока в России официально зарегистрированной детской вакцины от COVID-19 нет. Также нет указа президента о начале обязательной массовой вакцинации.
Согласно новым рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, «детям от 12 до 15 лет из группы высокого риска наряду с другими приоритетными группами» можно вакцинироваться препаратами, которые разработали компании Pfizer и BionTech. Свои рекомендации эксперты аргументируют выводами Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ, которые, в свою очередь, рекомендуют вакцинировать подростков от 12 лет.
По мнению заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, детей делят на четыре категории в зависимости от возраста:
Эксперт уверен, что именно с таким расчётом необходимы определённые модели вакцин для каждой возрастной группы отдельно.
Однако о том, что началась вакцинация от коронавируса детей и подростков говорить ещё очень рано.
В настоящее время ответить на данный вопрос эксперты не могут — официально зарегистрированный вакцины от COVID-19 для детей нет. Пока всё проходит на этапе тестирования. Только после изучения эффективности специалисты дадут свои рекомендации, но когда это будет, сказать сложно.
Сейчас в ряде регионов действует обязательная вакцинация для представителей определённых профессий среди взрослого населения. В принудительном порядке иммунизацию проходят государственные и муниципальные служащие, представители сферы услуг, медики, правоохранители и вахтовики. В Белгородской области обязательных требований ещё нет. Но частные попытки со стороны работодателей были.
К примеру, депутат Белгородской областной думы Игорь Барщук отстранил от работы в торговом центре сотрудников, не желающих вакцинироваться. Спустя несколько дней ситуацию уладили — ранее не согласные прошли иммунизацию. Эта история с хорошим финалом. Но есть и другие ситуации. Поэтому юристы напоминают, что если человек не относится к категории работников, которые подлежат обязательной вакцинации, незаконно отстранённый сотрудник может обратиться в суд в течение трёх месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права.
Как ранее отметил руководитель департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников, в регионе и без обязательной вакцинации темпы иммунизации приличные. А в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что белгородцы уже сформировали коллективный иммунитет к коронавирусу.
По состоянию на 2 августа в России нет регионов, в которых ввели принудительную вакцинацию от коронавируса для детей.
В федеральном законодательстве нет никакой информации об обязательной вакцинации населения от коронавируса, поскольку на самом высоком уровне данную меру не вводили. Наряду с этим есть статья Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В ней сказано, что при необходимости медик может сообщить пациенту и рекомендовать пройти иммунизацию. Как уже ранее упоминалось, человеку без определённых прививок могут отказать во въезде в ряд стран, не взять на работу или в образовательную организацию.
Всего в России на 2 августа 2021 года в стране коронавирусом заболели 6 312 185 человек. Выздороветь удалось 5 640 783 россиянам. Не справились с болезнью 160 137 пациентов.
В Белгородской области чаще всего коронавирусом заболевают люди старше 50 лет. На втором месте по заболеваемости – люди старше 65 лет, а замыкает тройку лидеров молодое поколение от 30 до 40 лет.