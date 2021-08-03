Дефицит бюджета Белгородской области сократится до 1,4 млрд рублей

2 августа на оперсовещании руководитель департамента финансов и бюджетной политики Владимир Боровик сообщил о том, что дефицит областной казны удалось уменьшить до 1,4 млрд рублей, что составляет 1,45% к объёму доходов, если не учитывать безвозмездные поступления, вместо прежних 6,3%. В 2022 году департамент планирует сократить дефицит на 7,6 млрд рублей, а в 2023-м — на 6,8 млрд рублей.
При этом власти зарезервировали на этот год 1 млрд рублей на реализацию мероприятий, обеспечивающих повышение качества жизни и на решение оперативных вопросов.
Также депфин выделил 100 млн рублей на дотации для сбалансированности двух городских округов: 59 млн рублей — Губкинскому и 41 млн рублей — Старооскольскому.
Что касается обслуживания госдолга, то чиновники сэкономили 135 млн рублей. В 2022-м цифра должна составить 520 млн рублей, а в 2023-м — 440 млн рублей.
Верхний предел госдолга области хотят утвердить 1 января 2022 года в сумме 25,5 млрд рублей. Ранее об этом сообщал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Тогда чиновник отмечал, что на начало года задолженность составляла свыше 32 млрд рублей, однако её удалось сократить на 7 млрд рублей.