Дефицит бюджета Белгородской области сократится до 1,4 млрд рублей

2 августа на оперсовещании руководитель департамента финансов и бюджетной политики Владимир Боровик сообщил о том, что дефицит областной казны удалось уменьшить до 1,4 млрд рублей, что составляет 1,45% к объёму доходов, если не учитывать безвозмездные поступления, вместо прежних 6,3%. В 2022 году департамент планирует сократить дефицит на 7,6 млрд рублей, а в 2023-м — на 6,8 млрд рублей.