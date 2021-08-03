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Четыре женщины и мужчина умерли от коронавируса в Белгородской области

3 августа 2021, 09:17
Фото: Бел.Ру
Общее число жертв болезни достигло 905. Заболели за сутки ещё 140 человек, сообщили в региональном штабе.

В Старооскольской окружной больнице умерли четыре местные жительницы — они родились в 1941, 1947 и (двое) в 1956 годах. В Белгороде в областной инфекционной больнице скончался 71-летний житель города.

За последние сутки диагноз подтвердили ещё у 140 человек. 47 из них заболели в Белгороде, 27 — в Белгородском районе, 18 — в Алексеевском горокруге, 14 — в Старооскольском горокруге, по семь — в Губкинском и Валуйском горокругах.

В больницах лежат 1270 пациентов с COVID-19. Из них 43 находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам для искусственной вентиляции лёгких.

Выздоровели 167 человек. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии превысило 45 тысяч.

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#Новости#Коронавирус#Статистика#Евгений Грицков#Общество
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