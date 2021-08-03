Четыре женщины и мужчина умерли от коронавируса в Белгородской области

За последние сутки диагноз подтвердили ещё у 140 человек. 47 из них заболели в Белгороде, 27 — в Белгородском районе, 18 — в Алексеевском горокруге, 14 — в Старооскольском горокруге, по семь — в Губкинском и Валуйском горокругах.