За полгода приставы арестовали имущества должников на 657 млн рублей

В Белгородской области успешно практикуется принудительное взыскание долгов. Судебные приставы — исполнители накладывают арест на имущество должников и при условии дальнейшей неуплаты в установленный срок продают его. Полученные деньги идут взыскателям, остатки сверх суммы долга достаются бывшим должникам.
Так, за шесть месяцев 2021 года общая стоимость арестованного имущества по 2131 исполнительному производству составила более 657 млн рублей. Из этого передали на реализацию, в том числе и на самостоятельную должникам, на сумму свыше 391 млн рублей.
Получили с полугодовой продажи имущества 80 млн рублей. А стоимость имущества, которое передали взыскателям в счёт погашения задолженности, составила более 29 млн руб.