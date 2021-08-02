Вячеслав Гладков назвал общежития в Белгородской области нечеловеческими

Во время оперсовещания 2 августа начальник департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области Владимир Боровик сообщил, что на ремонт общежитий в 2022 году из казны выделят 1 млрд рублей. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что решение стратегически важное, так как людям, которые проживают в этих зданиях, приходится очень тяжело.