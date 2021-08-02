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Вячеслав Гладков назвал общежития в Белгородской области нечеловеческими

2 августа 2021, 09:57
Фото: ИА «Бел.Ру»
В следующем году в зданиях отремонтируют кровлю, сделают фасад с утеплением, оборудуют инженерные коммуникации и места общего пользования.
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ЖКХ

Во время оперсовещания 2 августа начальник департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области Владимир Боровик сообщил, что на ремонт общежитий в 2022 году из казны выделят 1 млрд рублей. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что решение стратегически важное, так как людям, которые проживают в этих зданиях, приходится очень тяжело.

Там даже душа нет общего — санузлы и душевые кабины просто отсутствуют в зданиях. Люди ходят по знакомым и родственникам. Это нечеловеческие условия. Вячеслав Гладков

По словам руководителя Белгородской области, в регионе числится 200 общежитий, поэтому 1 млрд рублей – только начальная цена большой работы. Сколько всего потребуется денег на изменение ситуации в этих домах, Гладков не озвучил.

Там есть комнаты, где прописаны по 30–40 человек. Это абсолютно нечеловеческие условия. Мы не сможем расселить эти общежития. Наша задача — привести в нормативное состояние здания. Мы должны отремонтировать кровлю, фасад с утеплением, наладить инженерные коммуникации и сделать места общего пользования. Вячеслав Гладков

Гладков дал поручение главам муниципалитетов до конца августа подать списки адресов общежитий, которые будут ремонтировать в следующем году. Также руководитель региона отметил, что самая большая проблема с такими постройками в Белгороде.

При хорошем исходе ремонт начнётся уже в марте 2022 года.

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