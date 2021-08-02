Врачи объяснили отсутствие инновационных препаратов в государственных онкоклиниках

Странная ситуация сложилась с дурвалумабом. Препарат используют в лечении на всех стадиях онкологии легких. Его даже внесли в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Минздрав рекомендует его с 2021 года. Однако в РФ из-за невыгодных тарифов его почти не используют. Что-то похожее произошло с абемациклибом и пролголимабом. У этих препаратов низкий тариф КСГ, хоть их и признали эффективными.