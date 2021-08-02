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Врачи объяснили отсутствие инновационных препаратов в государственных онкоклиниках

2 августа 2021, 19:27
Фото: pxhere.com
Во время лечения онкологических заболеваний клиники не используют инновационные лекарства. Специалисты винят во всем тарификацию по возмещению расходов ОМС.

Директор Центра социальной экономики Руслан Древаль заявил, что тариф клинико-статистических групп (КСГ) включает в себя и возмещение цены самого препарата, и расходы больницы. Так, когда цена годового курса лекарства для больного 5,9 миллиона рублей, федеральная казна возмещает медицинскому учреждению 7 миллионов рублей. Профицит идет на оплату работы врачей, оборудование и коммунальные расходы. Об этом информирует newizv.ru.

Внештатный специалист-онколог Минздрава Республики Коми Андрей Галин сказал, что закупка в государственных медицинских заведениях осуществляется по ФЗ № 44. Клиника просто не видит торгового наименования лекарственного средства и ориентируется на самое дешевое предложение. Так, пациенту предлагают вариант максимально выгодный для больницы. Он должен позволить получить больше средств на оплату сопутствующих издержек клиники, но временами случаются и исключения.

Глава Координационного совета МОД «Движение против рака» Николай Дронов напомнил, что в Минздраве не всегда учитывают последние разработки, признанные уже и клинически. Например, лечебное заведение может покупать рекомендованный препарат, бывший одним из самых эффективных в 2017 году. А в 2021 ему на смену уже пришли новые более эффективные инновационные разработки.

Странная ситуация сложилась с дурвалумабом. Препарат используют в лечении на всех стадиях онкологии легких. Его даже внесли в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Минздрав рекомендует его с 2021 года. Однако в РФ из-за невыгодных тарифов его почти не используют. Что-то похожее произошло с абемациклибом и пролголимабом. У этих препаратов низкий тариф КСГ, хоть их и признали эффективными.

Не так давно состоялось совещание членов комитета Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания России по социальной политике и здравоохранению. На нем Древаль поднял вопрос об адекватной компенсации клиникам расходов на препараты.

Решить проблему реально путем открытого обоснованного подхода к распределению схем терапии, содержащих иммуноонкологические лекарства в КСГ с таким коэффициентом затратоемкости, чтобы во время оплаты схем терапии медицинские заведения получали одинаковое возмещение в одноканальной системе возмещения ОМС, подытожил Руслан Древаль.

Тема изменения подхода к тарификации в ОМС также поднималась на заседании Комитета по социальной политике и здравоохранению. Спикеры говорят, что такие изменения повысят доступность инновационной терапии при лечении рака.

Член Совета Федерации Александр Варфоломеев рассказал о важности данного вопроса для всего сообщества врачей.

#Новости#Марина Колодкина#Медицина
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