В Старом Осколе открыли памятник погибшим десантникам

Богатов пообщался с представителями ветеранских организаций, а после отправился в патриотический клуб «Каскад», где за последние 20 лет обучилось 1,5 тысячи курсантов. Некоторые из них стали ветеранами боевых действий и награждены знаками отличия и медалями. Члены общества неоднократно побеждали на региональных и федеральных конкурсах. Герой России провел урок мужества у старшеклассников и рассказал о подвиге в Сирии.