В Старом Осколе открыли памятник погибшим десантникам

Posted 2 августа 2021, 15:46
Published 2 августа 2021, 15:46
Modified 18 сентября 2022, 12:06
Updated 18 сентября 2022, 12:06
Его установили в сквере ВДВ «Никто кроме нас». Имена бойцов высечены на гранитной плите.
Мероприятие посетили около сотни десантников, участников боевых действий и других военных. Богатов рассказал, что для него День ВДВ не просто праздник. Он проходил в этом роду войск службу и с особым почтением относится к нему.
Богатов пообщался с представителями ветеранских организаций, а после отправился в патриотический клуб «Каскад», где за последние 20 лет обучилось 1,5 тысячи курсантов. Некоторые из них стали ветеранами боевых действий и награждены знаками отличия и медалями. Члены общества неоднократно побеждали на региональных и федеральных конкурсах. Герой России провел урок мужества у старшеклассников и рассказал о подвиге в Сирии.
По словам кандидата в депутаты ГД РФ, в его детстве сверстники с трепетом относились к Великой Отечественной войне и общались с ветеранами. Он не ожидал, что спустя время кто-то попытается перевирать историю.
«Мы все понимали, что беречь Родину и защищать ее – наш священный долг, поэтому я считаю, что уроки патриотического воспитания надо вводить как можно раньше в каждой школе, детском саду, сделать их обязательными, как и уроки начальной военной подготовки», — сказал родинец.
Участник военно-патриотического клуба Олег Кожевников подчеркнул, что сейчас остается все меньше ветеранов ВОВ, но на смену этим героям пришли другие. Он назвал Богатова живой легендой.
Герой России также посетил историко-патриотическое объединение «Поиск». Его история начата еще в 1967 году. В объединение входит 13 отрядов. За все время деятельности организации активисты отыскали и захоронили более восьми тысяч советских солдат. Им удалось установить имена более четырех тысяч погибших.
«Благодаря таким организациям, как ваша, действительно, понимаешь, что никто не забыт и ничто не забыто», — заявил Богатов.
Андрей Богатов поделился личным боевым опытом и посетил местный музей воинской славы. Он порадовался, что существуют такие организации, помогающие молодежи осознать жертву, которую наш народ принес во имя победы.