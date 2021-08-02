В Белгородской области резко ухудшится погода

По данным белгородских синоптиков, во вторник, 3 августа, над регионом будет переменная облачность. Днём пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ливни с градом и грозами.
Ночью будет дуть южный ветер с переходом на западный при температуре до 20 градусов тепла. Днём подует северо-западный ветер с порывами при грозах. Температура будет в пределах от 24 до 29 градусов тепла.
Если верить Гидрометцентру, в Белгороде осадки выпадут в ночное время. Днём будет облачно с температурой в +25 °С.
В Старом Осколе небольшие дожди стоит ожидать под утро и к полудню. Ночью — 20 градусов тепла, днём — +24. В Новом Осколе дождь пройдёт около шести часов утра. Днём будет до +26 °С. В Валуйках ожидают 2,3 мм осадков и до 30 градусов тепла.