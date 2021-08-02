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В Белгородской области резко ухудшится погода

2 августа 2021, 11:19
Фото: Бел.Ру
Спасатели предупредили о ливнях с грозами и градом 3 августа. Порывы ветра могут достигать скорости в 20 метров в секунду.
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Погода

По данным белгородских синоптиков, во вторник, 3 августа, над регионом будет переменная облачность. Днём пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ливни с градом и грозами.

Ночью будет дуть южный ветер с переходом на западный при температуре до 20 градусов тепла. Днём подует северо-западный ветер с порывами при грозах. Температура будет в пределах от 24 до 29 градусов тепла.

Если верить Гидрометцентру, в Белгороде осадки выпадут в ночное время. Днём будет облачно с температурой в +25 °С.

В Старом Осколе небольшие дожди стоит ожидать под утро и к полудню. Ночью — 20 градусов тепла, днём — +24. В Новом Осколе дождь пройдёт около шести часов утра. Днём будет до +26 °С. В Валуйках ожидают 2,3 мм осадков и до 30 градусов тепла.

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