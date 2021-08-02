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Театры России пройдут проверку на соответствие нацбезопасности

2 августа 2021, 14:50
Фото: ИА "БелРу"
Репертуары российских театров проверит общественный совет при Минкульте, сообщают «Новые известия» со ссылкой на председателя совета Михаила Лермонтова. Отечественные постановки оценят с точки зрения соответствия стратегии нацбезопасности.

По информации источника, решение провести проверку совет принял после того, как следственный комитет инициировал проверку в отношении театра «Современник». Вопросы касались постановки «Первый хлеб». В настоящее время сотрудники ведомства выясняют, действительно ли со сцены театра оскорбляли ветеранов.

Жалобу на постановку в Генпрокуратуру и мэрию Москвы направила общественная организация «Офицеры России». По мнению общественников, в монологе одной из героинь постановки, который она произносила над могилой прошедшего войну мужа, звучала нецензурная лексика, что является оскорблением ветеранов. Также активисты заметили в постановке пропаганду однополых отношений.

Как отметил Михаил Лермонтов, после данного инцидента общественный совет при Минкульте проведёт общественные слушания. На них рассмотрят вопрос соответствия репертуаров театров утверждённой «Стратегии нацбезопасности». Постановки рассмотрят с точки зрения сохранения духовно-нравственных и патриотических ценностей.

#Новости#Безопасность#Репертуар#Проверка#Театр#Следственный комитет#Общество
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