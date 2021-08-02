Театры России пройдут проверку на соответствие нацбезопасности

Жалобу на постановку в Генпрокуратуру и мэрию Москвы направила общественная организация «Офицеры России». По мнению общественников, в монологе одной из героинь постановки, который она произносила над могилой прошедшего войну мужа, звучала нецензурная лексика, что является оскорблением ветеранов. Также активисты заметили в постановке пропаганду однополых отношений.