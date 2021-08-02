Театры России пройдут проверку на соответствие нацбезопасности

По информации источника, решение провести проверку совет принял после того, как следственный комитет инициировал проверку в отношении театра «Современник». Вопросы касались постановки «Первый хлеб». В настоящее время сотрудники ведомства выясняют, действительно ли со сцены театра оскорбляли ветеранов.
Жалобу на постановку в Генпрокуратуру и мэрию Москвы направила общественная организация «Офицеры России». По мнению общественников, в монологе одной из героинь постановки, который она произносила над могилой прошедшего войну мужа, звучала нецензурная лексика, что является оскорблением ветеранов. Также активисты заметили в постановке пропаганду однополых отношений.
Как отметил Михаил Лермонтов, после данного инцидента общественный совет при Минкульте проведёт общественные слушания. На них рассмотрят вопрос соответствия репертуаров театров утверждённой «Стратегии нацбезопасности». Постановки рассмотрят с точки зрения сохранения духовно-нравственных и патриотических ценностей.