РЭО начал масштабную информационную кампанию с охватом 50 млн человек

РЭО создаст банк медиа с фотографиями, графикой и видеороликами, которые посвящены обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев подчеркнул, что просветительский контент в текущем году смогут посмотреть пятьдесят миллионов человек. Об этом пишет gorod55.ru.
«По поручению вице-премьера Виктории Абрамченко мы начинаем масштабную просветительскую работу как на федеральном уровне, так и в регионах. Она будет проводиться и через классические каналы массовой коммуникации, и через новые медиа», — заявил Денис Буцаев.
Глава РЭО отметил, что подготовленный контент планируется использовать не только для своих федеральных кампаний, но и для отправки в регионы для работы на местах с населением. Также компания планирует вести масштабную работу в популярных социальных сетях «Инстаграм», «ТикТок» и на платформе YouTube.
«Практика нашей работы в регионах показывает крайнюю заинтересованность в информационной поддержке раздельного сбора. Нужна пропаганда, подчёркиваю это слово. Раздельный сбор — это задача государственной важности, идеологически значимое направление», — сказал глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов.
По его словам, граждане Российской Федерации готовы к использованию системы раздельного сбора мусора, но для этого нужна специальная инфраструктура — оборудованные контейнерные площадки, которые пока не созданы.
Александр Коган, эксперт тематической площадки «Экология», подчеркнул, что формировать привычку, экологическую культуру необходимо с детского возраста. По его словам, в реализации мусорной реформы очень важен диалог с жителями — нужно рассказывать, по каким причинам принимаются те или иные решения, какие работают механизмы.
«Но также важно понимать, что такая большая реформа невозможна без постоянной работы в области экологического просвещения», — сказал Коган.
Вице-премьер Виктория Абрамченко отметила, что неоднократно говорила о значительном влиянии мусора на экологию. По её словам, в отличие от других сфер деятельности, в отрасли обращения с отходами участвуют все без исключения жители государства, поэтому последствия изменений чувствует на себе каждый гражданин.
«Раздельный сбор отходов — неотъемлемая часть новой системы обращения с ТКО. Мы должны стимулировать переработку отходов, извлечение вторичных материальных ресурсов, перейти к раздельному накоплению. И, конечно, вести работу по изменению культуры потребления, информировать граждан о реформе», — сказала Виктория Абрамченко.