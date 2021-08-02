РЭО начал масштабную информационную кампанию с охватом 50 млн человек

Глава РЭО отметил, что подготовленный контент планируется использовать не только для своих федеральных кампаний, но и для отправки в регионы для работы на местах с населением. Также компания планирует вести масштабную работу в популярных социальных сетях «Инстаграм», «ТикТок» и на платформе YouTube.