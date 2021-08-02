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Posted 2 августа 2021, 08:29

Published 2 августа 2021, 08:29

Modified 1 декабря, 08:42

Updated 1 декабря, 08:42

Расписание трёх автобусов изменилось со 2 августа в Белгородской агломерации

2 августа 2021, 08:29
Сюжет
Автобус
Речь идёт о маршрутах № 116, 172 и 123а. Подробности рассказали в телеграм-канале «Белгородский общественный транспорт».

В Белгородской агломерации изменится расписание общественного транспорта. Нововведения коснутся маршрутов № 116, 172 и 123а. Расписание должно измениться со 2 августа.

В телеграм-канале отметили, что рейс на 07:40 из посёлка Комсомольского, который ранее обслуживался автобусом № 116, теперь проводится на маршруте № 172.

Ранее в Белгороде запустили пять новых автобусных маршрутов. Это № 172 Энергомаш — Стрелецкое-72, № 217 Аэропорт — АСК «Вираж» — Ж/д вокзал, № 227 Энергомаш — Б. Игуменка — 62.25, № 271 Стрелецкое-59 — р. «Салют» и № 311 Энергомаш — Стрелецкое-73/2.

Кроме этого, в областном центре открыли троллейбусные маршруты М8 Аэропорт — Технологический университет и М9 Аэропорт — Ж/д вокзал.

Автобус № 47 теперь следует до Спутника через бульвар Юности и улицу Молодёжную. По этому маршруту могут запустить ещё один автобус.

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