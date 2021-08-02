Новостройка или вторичка: как выбрать однокомнатную квартиру

Posted 2 августа 2021, 08:02
Published 2 августа 2021, 08:02
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Причиной становятся различные факторы. Однокомнатные квартиры стоят дешевле из-за меньшей площади. Однокомнатные квартиры во Владивостоке приобретают молодые семьи, студенты, а также те, кому необходимо вложить деньги в недвижимость. Словом, такая недвижимость подойдёт для определённых категорий покупателей.
При выборе однокомнатной квартиры стоит обращать внимание на планировку, общее состояние дома и самой квартиры. Необходимо проверить проводку и качество водопроводных и канализационных труб. Если речь идёт о крайних этажах, то пристальное внимание стоит уделить крыше или чердаку и подвальным помещениям дома. Пренебрегать этим не стоит, поскольку продавец не всегда готов честно рассказать о недостатках предлагаемого жилья. Не следует стесняться задавать вопросы хозяевам квартиры. В частности, можно спросить, почему они решили продать недвижимость, сколько лет прожили в данной квартире и какие возникали проблемы.
Из плюсов покупки квартиры на вторичном рынке следует обозначить, что покупка будет совершаться в уже готовом, устоявшемся доме. Если желаемый вариант находится в хорошем состоянии, то в квартиру можно заезжать, не ожидая завершения ремонта.
К минусам можно отнести возможность завышения стоимости квартиры, поскольку каждый хозяин хочет продать свою квартиру выгодно. Даже при очевидных недостатках продавцы не готовы снижать цены. Также на вторичном рынке покупателю могут попасться хорошие квартиры в неблагоустроенных домах. Даже если такую квартиру захочется купить, оттолкнут от покупки грязный подъезд или соседи-маргиналы.
Ещё одним минусом могут стать долги по ЖКХ предыдущих владельцев квартиры или неузаконенная перепланировка.
Приобретение однокомнатной квартиры в новом доме может стать более выгодной сделкой, чем на вторичном рынке. Цены на недвижимость в новостройках, как правило, не завышаются. Кроме того, поскольку дом новый — квартиры в нём будут с современной планировкой, более функциональные, чего нельзя сказать о квартирах на вторичке. Однако и здесь есть свои нюансы. Скорее всего, в квартире придётся полностью делать ремонт. Также могут возникнуть вопросы к качеству самой застройки и коммуникациям.