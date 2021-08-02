Новостройка или вторичка: как выбрать однокомнатную квартиру

Приобретение однокомнатной квартиры в новом доме может стать более выгодной сделкой, чем на вторичном рынке. Цены на недвижимость в новостройках, как правило, не завышаются. Кроме того, поскольку дом новый — квартиры в нём будут с современной планировкой, более функциональные, чего нельзя сказать о квартирах на вторичке. Однако и здесь есть свои нюансы. Скорее всего, в квартире придётся полностью делать ремонт. Также могут возникнуть вопросы к качеству самой застройки и коммуникациям.