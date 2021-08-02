Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Дубль Дёгтева помог белгородскому «Салюту» обыграть «Калугу»

2 августа 2021, 08:40
Фото: Бел.Ру
В третьем туре чемпионата России по футболу белгородцы одержали очередную победу.

Снова главным героем матча стал нападающий «Салюта» Денис Дёгтев. Его усилиями хозяева открыли счёт на 35-й минуте матча, а ещё через пять минут он оформил дубль после точного удара с одиннадцатиметровой отметки.

На последней минуте матча «Калуга» один мяч отквитала — его в свои ворота срезал защитник Смирных. Но на большее гостей не хватило — победа «Салюта» 2:1.

Этот успех стал уже третьим на старте чемпионата. «Салют Белгород» стал лидером группы с девятью очками.

Следующий матч белгородцы тоже проведут дома. Соперником будет «Динамо-Брянск». Игра пройдёт 7 августа в 18:00.

Материалы по теме
«Салют Белгород» стартовал с победы в чемпионате РоссииВ «Салют Белгород» перешли воспитанники «Зенита», «Рубина» и «Торпедо»«Салют Белгород» подписал контракт с выпускником академии московского «Спартака»
#Новости#Калуга#ФК «Салют Белгород»#Футбол#Новости Белгорода#Спорт
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18