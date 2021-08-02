Дубль Дёгтева помог белгородскому «Салюту» обыграть «Калугу»

Снова главным героем матча стал нападающий «Салюта» Денис Дёгтев. Его усилиями хозяева открыли счёт на 35-й минуте матча, а ещё через пять минут он оформил дубль после точного удара с одиннадцатиметровой отметки.
На последней минуте матча «Калуга» один мяч отквитала — его в свои ворота срезал защитник Смирных. Но на большее гостей не хватило — победа «Салюта» 2:1.
Этот успех стал уже третьим на старте чемпионата. «Салют Белгород» стал лидером группы с девятью очками.
Следующий матч белгородцы тоже проведут дома. Соперником будет «Динамо-Брянск». Игра пройдёт 7 августа в 18:00.