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Жару в 37 градусов ожидают 2 августа в Белгородской области

1 августа 2021, 12:01
Фото: ИА «Бел.Ру»
По данным регионального МЧС, в понедельник в регионе будет сильное повышение температуры. Также синоптики обещают дожди с грозами и градом.
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Погода

В понедельник, 2 августа, в Белгородской области будет переменная облачность. По прогнозу синоптиков, температура ночью будет колебаться от +15˚С до +20˚С, а днём ожидается аномальная жара — воздух прогреется до +37˚С. Ветер южный 4–9 м/с. Также возможны кратковременные дожди с грозами и градом в некоторых районах области.

По прогнозу Гидрометцентра, в понедельник температура воздуха ночью в Белгороде опустится до +20˚С, а днём поднимется до +33˚С. Ожидается переменная облачность и южный ветер со скоростью 2–4 м/с.

В Старом Осколе в ночь с воскресенья на понедельник будет до +20˚С. Однако уже в девять утра воздух прогреется до +27˚С. В целом днём столбик термометра достигнет отметки в +34˚С. Ветер южный 2–3 м/с.

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