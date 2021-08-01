Жару в 37 градусов ожидают 2 августа в Белгородской области

В понедельник, 2 августа, в Белгородской области будет переменная облачность. По прогнозу синоптиков, температура ночью будет колебаться от +15˚С до +20˚С, а днём ожидается аномальная жара — воздух прогреется до +37˚С. Ветер южный 4–9 м/с. Также возможны кратковременные дожди с грозами и градом в некоторых районах области.
По прогнозу Гидрометцентра, в понедельник температура воздуха ночью в Белгороде опустится до +20˚С, а днём поднимется до +33˚С. Ожидается переменная облачность и южный ветер со скоростью 2–4 м/с.
В Старом Осколе в ночь с воскресенья на понедельник будет до +20˚С. Однако уже в девять утра воздух прогреется до +27˚С. В целом днём столбик термометра достигнет отметки в +34˚С. Ветер южный 2–3 м/с.