Жару в 37 градусов ожидают 2 августа в Белгородской области

В понедельник, 2 августа, в Белгородской области будет переменная облачность. По прогнозу синоптиков, температура ночью будет колебаться от +15˚С до +20˚С, а днём ожидается аномальная жара — воздух прогреется до +37˚С. Ветер южный 4–9 м/с. Также возможны кратковременные дожди с грозами и градом в некоторых районах области.