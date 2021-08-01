Белгородская область стала лидером федерального рейтинга ГТО

В региональном правительстве отметили, что рейтинг ГТО — традиционный инструмент выявления лучших регионов физкультурно-спортивного движения страны. Он формируется по семи критериям, которые отображают уровень вовлечённости населения в подготовку и выполнение нормативов ГТО, кадровую обеспеченность центров тестирования, эффективность работы информационного сопровождения, а также популяризацию комплекса «Готов к труду и обороне».