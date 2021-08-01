Белгородская область стала лидером федерального рейтинга ГТО

Белгородская область возглавила федеральный рейтинг ГТО по результатам II квартала этого года. Регион поднялся сразу на семь позиций и опередил традиционных лидеров рейтинга — Воронежскую область и Краснодарский край.
В региональном правительстве отметили, что рейтинг ГТО — традиционный инструмент выявления лучших регионов физкультурно-спортивного движения страны. Он формируется по семи критериям, которые отображают уровень вовлечённости населения в подготовку и выполнение нормативов ГТО, кадровую обеспеченность центров тестирования, эффективность работы информационного сопровождения, а также популяризацию комплекса «Готов к труду и обороне».
Стоит отметить, что со дня возрождения всероссийского физкультурно-спортивного движения прошло семь лет.