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В районе Белгородской области заканчивают строить 18 станций обезжелезивания

31 июля 2021, 07:47
Фото: ИА "БелРу"
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. 18 станций обезжелезивания завершают строить в Ракитянском районе. Сдать в эксплуатацию их должны до середины августа. На днях также заработает станция водоподготовки в селе Малиновка Белгородского района.

На своей странице во «ВКонтакте» врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков поздравил жителей трёх районов и одного горокруга с днём рождения. Речь идёт о Корочанском, Ракитянском, Белгородском районах и Новооскольском горокруге.

В своём поздравлении он добавил, что во всех перечисленных территориях ведутся работы по обеспечению жителей чистой водой. В Корочанском районе новые станции водоподготовки заработали в сёлах Хмелевое и Короткое. В Белгородском районе в селе Малиновка станцию водоподготовки запустят со дня на день. А в Ракитянском районе появятся 18 станций обезжелезивания. Их должны достроить до середины августа.

Напомним, в «красную зону» по объёмам проблем с водой попали Белгородский район, Губкинский и Старооскольский горокруга.

Как ранее отметил начальник департамента ЖКХ Белгородской области Константин Полежаев, решить проблему с водой не могли из-за недостаточного финансирования.

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#Новости#Станция обезжелезивания#Строительство#Гладков#Чистая вода#Город
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