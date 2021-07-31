В районе Белгородской области заканчивают строить 18 станций обезжелезивания

На своей странице во «ВКонтакте» врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков поздравил жителей трёх районов и одного горокруга с днём рождения. Речь идёт о Корочанском, Ракитянском, Белгородском районах и Новооскольском горокруге.
В своём поздравлении он добавил, что во всех перечисленных территориях ведутся работы по обеспечению жителей чистой водой. В Корочанском районе новые станции водоподготовки заработали в сёлах Хмелевое и Короткое. В Белгородском районе в селе Малиновка станцию водоподготовки запустят со дня на день. А в Ракитянском районе появятся 18 станций обезжелезивания. Их должны достроить до середины августа.
Напомним, в «красную зону» по объёмам проблем с водой попали Белгородский район, Губкинский и Старооскольский горокруга.
Как ранее отметил начальник департамента ЖКХ Белгородской области Константин Полежаев, решить проблему с водой не могли из-за недостаточного финансирования.