В районе Белгородской области заканчивают строить 18 станций обезжелезивания

В своём поздравлении он добавил, что во всех перечисленных территориях ведутся работы по обеспечению жителей чистой водой. В Корочанском районе новые станции водоподготовки заработали в сёлах Хмелевое и Короткое. В Белгородском районе в селе Малиновка станцию водоподготовки запустят со дня на день. А в Ракитянском районе появятся 18 станций обезжелезивания. Их должны достроить до середины августа.