Белгород начали украшать к 5 августа

В Белгороде готовятся ко Дню города. Фото предпраздничного областного центра опубликовали в группе во «ВКонтакте» мэрии.
Судя по фото, в текущем году город украсят разноцветным гирляндами с ленточками и тематическими флагами с поздравлениями.
Напомним, на День города в Белгороде запретили концерты и массовые гулянья. Рекомендации дала главный санитарный врач области Елена Оглезнева. Мероприятия с участием от 500 человек 5 августа в Белгороде тоже проводиться не будут.
Празднования Дня города могут пройти в том же формате, что был 12 июля в очередную годовщину Прохоровского сражения — с протокольными мероприятиями, но без массового скопления людей.