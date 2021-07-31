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Белгород начали украшать к 5 августа

31 июля 2021, 12:11
Фото: Администрация Белгорода
Предпраздничными фотографиями областного центра поделились в мэрии. Традиционно на улицах города появятся разноцветные ленты, а фонарные столбы украсят праздничные флаги.

В Белгороде готовятся ко Дню города. Фото предпраздничного областного центра опубликовали в группе во «ВКонтакте» мэрии.

Судя по фото, в текущем году город украсят разноцветным гирляндами с ленточками и тематическими флагами с поздравлениями.

Напомним, на День города в Белгороде запретили концерты и массовые гулянья. Рекомендации дала главный санитарный врач области Елена Оглезнева. Мероприятия с участием от 500 человек 5 августа в Белгороде тоже проводиться не будут.

Празднования Дня города могут пройти в том же формате, что был 12 июля в очередную годовщину Прохоровского сражения — с протокольными мероприятиями, но без массового скопления людей.

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