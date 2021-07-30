Партия пенсионеров: Россиянам приходится выживать

Как пишет Rostovgazeta.ru, при этом эксперты убеждены, что проблема намного более серьезная, чем опубликованная Росстатом информация. Как считает член партии Александр Васюков, в центр внимания нужно поставить другой вопрос - хватает ли людям старшего возраста средств для того, чтобы жить достойно? В качестве примера он назвал среднюю сумму пенсии в Самарской области - 10-15 тысяч рублей. Такой размер выплат получают те, кто работал в течение всей жизни, отметил Васюков. На эти деньги пенсионеры не могут позволить себе практически ничего. По его мнению, при расчете пенсии нужно брать во внимание реальные бытовые нужды.