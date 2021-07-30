Партия пенсионеров: Россиянам приходится выживать

"Падение уровня жизни пенсионеров в России сейчас выливается в дестабилизирующий фактор социальной стабильности общества. Темпы обязательной индексации пенсионных выплат и пособий должны опережать уровень инфляции", - считает глава президиума центрального совета партии Владимир Ворожцов.
Как пишет Rostovgazeta.ru, при этом эксперты убеждены, что проблема намного более серьезная, чем опубликованная Росстатом информация. Как считает член партии Александр Васюков, в центр внимания нужно поставить другой вопрос - хватает ли людям старшего возраста средств для того, чтобы жить достойно? В качестве примера он назвал среднюю сумму пенсии в Самарской области - 10-15 тысяч рублей. Такой размер выплат получают те, кто работал в течение всей жизни, отметил Васюков. На эти деньги пенсионеры не могут позволить себе практически ничего. По его мнению, при расчете пенсии нужно брать во внимание реальные бытовые нужды.
В главном статистическом ведомстве страны в качестве реального выражения используют отношение процента индексации пенсий к проценту инфляции. Это не демонстрирует реальное материальное положение пенсионеров, которое зачастую бедственное, заметили в партии. Также оно усугубляется тем, что цены постоянно растут.
Чтобы повысить качество жизни пенсионеров, в партии предложили разморозку накопительной части пенсии, введение справедливой индексации доходов для тех, кто продолжает работать, увеличение пенсионных выплат до московских значений, а также закрытие ПФР и переход к бюджетному способу финансирования. Как полагает Ворожцов, потребность в этих мерах существует уже давно. Также представляет важность и самоопределение возраста выхода на пенсию, добавил он.